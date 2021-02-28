　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市糖友血糖試紙　護足鞋及車資補助開放申請

▲控糖福音不間斷「110年嘉市糖友血糖試紙、護足鞋及車資補助」開始申請囉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

「110年嘉市糖友血糖試紙、護足鞋及車資補助」開始申請囉！（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局110年度糖尿病友補助方案已開放申請，今年補助對象強調「需完成眼底檢查，並檢附近一年相關資料」，其餘條件維持不變，歡迎符合補助資格的糖友備妥資料至衛生局申請，好康加碼送一組足部乳液及棉襪，數量有限、送完為止。

▲控糖福音不間斷「110年嘉市糖友血糖試紙、護足鞋及車資補助」開始申請囉！ 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局表示，108年國人(及本市)十大死因中糖尿病位居第5名，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病的併發症所伴隨之醫療負擔甚鉅，而視網膜病變為糖尿病患失明主要原因。依調查顯示，108年本市受檢率僅50.67%，顯示還有一半的糖尿病人未接受眼底檢查。探究原因為檢查前眼睛須點散瞳劑，致使視力短暫性模糊，恐影響駕駛交通工具安全性，而降低受檢意願。

為提升眼底檢查率，衛生局自109年起，補助方案加入符合資格者至醫療院所施作眼底檢查或眼底彩色攝影之交通費；今年為落實眼底檢查，將「近一年完成眼底檢查」列為申請必要條件，以及早發現視網膜病變、有效降低失明風險。

糖尿病友補助方案申請條件如下，凡設籍嘉義市市糖尿病患者，經醫師診斷符合條件，具低收、中低收入戶或家庭實際總收入平均每人每月未超過中央主管機關當年公布最低生活費標準2.5倍及全戶不動產低於650萬元的補助資格者，檢附相關證明文件，經衛生局審核通過後，血糖試紙每人每月最高補助1,500元，保護足鞋每人每年最高補助3,500元，至醫療院所接受眼底檢查或眼底彩色攝影指定車行服務乘車費往返最多200元。

相關訊息請至嘉義市糖尿病共同照護網照護資源區網頁(http://diabetes.cichb.gov.tw/)、嘉義市政府衛生局網站(https://health.chiayi.gov.tw/)查詢，或電洽衛生局國民健康科233-8066分機516黃專案管理師。

日本狂銷1.2億條超威風！　網：用過保證愛上

ET快訊
遊客連假賞櫻「狂扯樹枝拍照」　整根斷掉照片曝！農場主崩潰
200貨櫃無法外銷！鳳梨伯損失千萬　兒曝最慘狀況
快訊／台中小客車撞油罐車！車體翻覆　2大2小受傷
公公猝死婆婆走不出來！媳婦「騷擾狂煩」真相暖炸
快訊／台東美麗灣驚傳落海事故　17歲少年遭浪捲走搜救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市糖友血糖試紙　護足鞋及車資補助開放申請

禮尚旺來愈吃愈旺　郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

水上三界埔農村風華再現　就地取材蓋菸樓竹亭話當年

入住飯店噴水雞肉飯免費吃　還有樂園木馬賽車場

連假瘋賞櫻！九族文化村開園2hrs湧1.5萬人　急公告：停止入場

李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌　嘉義縣工藝可望傑出傳承

嘉義市交叉路汽機車擦撞騎士倒地　熱心義消路過協助指揮交通

嘉義市二二八事件74週年追思　黃敏惠率市府主管致意

達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

嘉義市糖友血糖試紙　護足鞋及車資補助開放申請

禮尚旺來愈吃愈旺　郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

水上三界埔農村風華再現　就地取材蓋菸樓竹亭話當年

入住飯店噴水雞肉飯免費吃　還有樂園木馬賽車場

連假瘋賞櫻！九族文化村開園2hrs湧1.5萬人　急公告：停止入場

李俊蘭、侯春廷工作坊揭牌　嘉義縣工藝可望傑出傳承

嘉義市交叉路汽機車擦撞騎士倒地　熱心義消路過協助指揮交通

嘉義市二二八事件74週年追思　黃敏惠率市府主管致意

達美樂披薩獎學金連4年發放20萬　老闆吳旻融鼓勵單親向學

檢驗禽畜水產品用藥殘留　嘉義縣衛生局確保民眾食的安全

酒醉男硬拉9歲女兒闖鐵軌！腳滑把她「撞進火車輪下」當場輾斃

台灣游泳第一人！　FINA認證王冠閎世青紀錄

嘉義市糖友血糖試紙　護足鞋及車資補助開放申請

明收假日省道「6地雷路段」出爐　返工、旅遊車潮估9點起湧現

高中木聯／蔡宇威延長賽致勝安　姚恩多看茂野吾郎很熱血

朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！　申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功

「修路到台灣是認真的」　中共最新交通規劃綱要「終點有台北」

林樺慶持續進步　助總：慢慢看到好的東西

拿漂亮新衣勸牠穿！粗壯汪「變海豹頭」婉拒　阿母嘆：只肯穿這件

貓咪走失超難過！　他「15年後接收容所電話」：掃到晶片了

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

地方熱門新聞

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

高雄中博高架橋拚9天拆除　首日施工進度略超前

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

嘉義出遊新秘境

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

連假瘋賞櫻！九族文化村爆人潮急公告：停止入場

阿里山林鐵重現百年前運材場景

5天安城專案嚴厲掃毒查槍　台中是打擊犯罪之都

洗衣籃髒衣「暗藏玄機」　毒鴛鴦拎著跑

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術

嘉縣山海豪華景色　太平雲梯、阿里山日出超吸睛

嘉義市營利事業「銷售額」創歷史新高：2315億

郭國文：吃拉麵挺台灣鳳梨

更多熱門

相關新聞

血糖試紙過期還可用？專家：母湯

血糖試紙過期還可用？專家：母湯

糖尿病高居10大死因第5位，每年死亡人數近萬人，若血糖控制不佳，恐併發心血管疾病及腎臟病變，因此每天量測血糖，也成了控糖重要關鍵。不過，近日網路流傳，開封很久的血糖試紙仍可以繼續使用，讓許多糖友好疑惑。對此，食藥署闢謠表示，「絕對母湯」，因為試紙一旦過期，可能會造成檢測出來的血糖值失準，影響控糖成效。

關鍵字：

糖友福音血糖試紙護足鞋車資補助

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面