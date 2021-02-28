嘉義市糖友血糖試紙　護足鞋及車資補助開放申請

▲「110年嘉市糖友血糖試紙、護足鞋及車資補助」開始申請囉！（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局110年度糖尿病友補助方案已開放申請，今年補助對象強調「需完成眼底檢查，並檢附近一年相關資料」，其餘條件維持不變，歡迎符合補助資格的糖友備妥資料至衛生局申請，好康加碼送一組足部乳液及棉襪，數量有限、送完為止。

衛生局表示，108年國人(及本市)十大死因中糖尿病位居第5名，每年近萬人因糖尿病死亡，糖尿病的併發症所伴隨之醫療負擔甚鉅，而視網膜病變為糖尿病患失明主要原因。依調查顯示，108年本市受檢率僅50.67%，顯示還有一半的糖尿病人未接受眼底檢查。探究原因為檢查前眼睛須點散瞳劑，致使視力短暫性模糊，恐影響駕駛交通工具安全性，而降低受檢意願。

為提升眼底檢查率，衛生局自109年起，補助方案加入符合資格者至醫療院所施作眼底檢查或眼底彩色攝影之交通費；今年為落實眼底檢查，將「近一年完成眼底檢查」列為申請必要條件，以及早發現視網膜病變、有效降低失明風險。

糖尿病友補助方案申請條件如下，凡設籍嘉義市市糖尿病患者，經醫師診斷符合條件，具低收、中低收入戶或家庭實際總收入平均每人每月未超過中央主管機關當年公布最低生活費標準2.5倍及全戶不動產低於650萬元的補助資格者，檢附相關證明文件，經衛生局審核通過後，血糖試紙每人每月最高補助1,500元，保護足鞋每人每年最高補助3,500元，至醫療院所接受眼底檢查或眼底彩色攝影指定車行服務乘車費往返最多200元。

相關訊息請至嘉義市糖尿病共同照護網照護資源區網頁(http://diabetes.cichb.gov.tw/)、嘉義市政府衛生局網站(https://health.chiayi.gov.tw/)查詢，或電洽衛生局國民健康科233-8066分機516黃專案管理師。

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