▲石門「富基魚市」春節不打烊，消費滿500元送「牛年紅包袋」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

為迎接牛年春節的到來，新北市石門區「富基魚市」過年期間天天不打烊，讓年節期間趁機春遊北海岸的民眾，可以來富基大啖海鮮討吉利，春節期間2月12日起從上午10時營業到晚上8時，另消費滿500元送「牛年紅包袋」，數量有限送完為止。

石門區「富基漁港」位於新北市石門區富基里，是萬里蟹最重要產地之一，擁有墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產，春節過年期間「富基魚市」2月12日開始每天都不休息，為迎接牛年的到來，富基魚市推出春節開運年菜，讓您吃完後整年好運財富「牛勢暢旺」。

▲富基魚市消費滿500即送牛年紅包袋（以現場發放為主）。（圖／新北市漁業處提供）

新北市漁業處表示，過年來毗鄰富貴角的富基漁港吃海鮮，有期望未來一年「大富大貴」、「生意興隆通四海」之意，2020年如果不順利，2021年來盤清蒸蝦，則可讓你的運氣跟蒸籠裡的蝦子一樣「由黑轉紅」，或是吃盤萬里蟹，代表來年可以「八方招財、縱橫萬里」；吃魚則代表「年年有餘（魚）」，因此過年如想討個吉利，就非吃海鮮莫屬啦。

漁業處長張麗珍表示，春節旅遊來北海岸富基大啖海鮮討吉利之餘，也可趁機飽覽北海岸白沙灣、麟山鼻、富貴角燈塔、石門洞等多處景點的明媚風光，又有吃又有玩，歡迎民眾來北海岸一遊感受不一樣的新年！相關活動內容請搜尋「富基漁港魚產品銷售中心」臉書粉專。

▲▼新北石門「富基漁港」海鮮聖地。（圖／記者郭世賢攝，下同）

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