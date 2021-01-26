壽險公司重啟佛心「防疫保單」　最高可理賠20.4萬！

▲近期「防疫保單」成熱門商品。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

疫情升溫，目前隔離人數持續暴增，讓「防疫保單」成熱門商品，有壽險公司重啟停售的險種，若保戶不幸確診，最高可理賠20.4萬。

新光人壽今（26）日宣佈，今年1月29日將重新開放銷售「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」（簡稱「活力罩」）。

新光人壽說明，此商品去年4月1日推出，開放0到65歲民眾投保，結合法定傳染病住院關懷加倍特色，舉凡因符合中央衛生主管機關最新公告依傳染病防治法第三條規定之傳染病，如新冠肺炎（COVID-19）、登革熱、腸病毒感染併發重症等住院診療者，住院日額保障加倍給付，且法定傳染病取消疾病等待期30日。

以30歲男性為例，若投保「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」，住院醫療日額1,000元，年繳保險費910元，若因確診在加護病房住院42日後轉入一般病房治療8日，可領取住院日額保險金5萬元（1,000元x 50日）、長期住院生活補助保險金兩萬元（1,000元x 20日），加護病房保險金8萬4（2,000元x 42日），以及法定傳染病住院關懷保險金5萬（1,000元x 50日），合計共20.4萬元。

新光人壽表示，「活力罩」自去年4月推出後，短短兩個月就銷售件數就突破25,000件，因應疫情日益嚴峻，本週五重新開放。

有感疫情爆發至今，醫護人員全年無休緊繃神經的照顧民眾，國泰人壽今日指出，如醫護人員不幸確診，即便非國壽保戶也立即提供2萬元慰問金；如為國壽保戶，則提供5萬元慰問金，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽的服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。

由於國泰人壽此服務和台產一樣簡單明瞭，加上非保戶也能領，服務也被外界盛讚「超佛心」。

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