跟台產一樣佛心！國壽：醫護染疫發2萬慰問金　保戶加碼到5萬

▲國泰人壽推出醫護人員染疫慰問金。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

和台灣產險一樣佛心！國泰人壽今（26）日宣佈，如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎（COVID-19），將提供「醫護人員慰問金」2萬元，非國壽保戶也可拿。

有感疫情爆發至今，醫護人員全年無休緊繃神經的照顧民眾，國泰人壽指出，如醫護人員不幸確診新冠肺炎，即便是非國壽保戶也立即提供2萬元慰問金；如確診醫護人員為國泰人壽保戶，則提供5萬元慰問金，與醫護人員一同抗疫。

台灣產物保險公司已停賣的「防疫保單」因內容簡單，保額500元只要被隔離就可以領10萬，引起全民瘋搶，國壽為了與抗疫人員站在一起，推出的「醫護人員慰問金」最新服務也一樣簡單明瞭。

國泰人壽強調，如有醫護人員不幸染疫，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽的服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。

隨著疫情日趨嚴峻，國泰人壽提供安全、安心的防疫管道「理賠金抵繳住院醫療費服務」，並與全台近30家區域指標性醫院合作，當保戶入住合作醫院使用服務，出院時即可用保險金折抵醫療費用一併申請理賠，且出院後繼續審核理賠，保險金主動撥付至保戶帳戶，不需另提供診斷書及單據。

此外，若保戶因住院治療有資金需求，也可透過國泰人壽24小時客服專線或電話聯繫業務人員申請「理賠醫療預付金」，一通電話完成預付金撥款；就算出院後需申請理賠，保戶也可使用24小時不打烊的國泰人壽官網、APP與智能客服阿發，零接觸諮詢服務並自主辦理保險業務，降低染疫風險。