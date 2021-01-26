台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

▲台積電男、女主管爆出婚外情。（示意圖／取自pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

台積電台南廠已婚主管郭男日前被老婆發現行為怪異，徵信社調查發現，他和新竹廠主管李女多次外出，且有拍臀、共喝一碗湯、同房過夜等行為，最後郭男和結婚15年的妻子離婚，李女依侵害配偶權被判賠15萬元，可上訴。

根據判決書內容，郭妻指出，她和郭男2005年婚後育有2名子女，2人都在台積電工作，也都認識李女，自從郭男被調到中部廠服務，她才在南部家中顧小孩。

郭妻發覺，丈夫從2019年下旬就常說假日要加班而不回南部家裡，或是以要回中部廠為由提早離家，行為可疑，便派請徵信社調查，果然抓到丈夫常直奔李女住處，2人在外相處也有牽手、共喝一碗湯、互相餵食、拍屁股等親暱舉動，甚至會一起過夜。

李女為郭男就讀成功大學時的學姐，是舊相識，還在郭男婚後一起出國旅遊，郭妻最終難忍受到背叛，去年（2020）將15年的婚姻終結，並向李女提告求償。

郭男對外遇一說全然否認，並稱2人牽手時間非常短暫，只是朋友之間的嬉鬧，共喝一碗湯是因為他們吃的是合菜，也說沒有在李女家過夜，並無侵害妻子配偶權。

台南地院法官查看錄影光碟發現，郭男和李女頻繁互動至少1年，且去年1月就至少6次單獨待在李女住處，已經超越一般朋友的合理互動範圍，認定李女侵害配偶權，應賠償15萬台幣，可上訴。