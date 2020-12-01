「酒店紅牌」大到組頭都會怕　前國手暈船娶回！母子慘遭毒殺詐保

圖、文／鏡週刊

當年南下辦案的蔡彥哲告訴本刊，整起案件之所以曝光，主因是凶嫌林姓女子太心急，短短2個月內就利用同樣手法連續殺害婆婆與丈夫，企圖詐領保險金，2人的死因如出一轍，自然會讓保險公司起疑。蔡彥哲分析，這跟林女的火爆性格有關，另一個原因是她已被賭債壓得喘不過氣。

▲林女（中）連續殺了3人，最後被判死刑定讞，目前尚未執行。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊調查，林女是台南人，高職畢業後即進入酒店上班，由於長相秀麗、服務周到，不久便成為紅牌小姐，卻因沉迷六合彩，始終入不敷出，後來她與來店消費的前羽球國手劉姓男子交往，雖然劉的家人反對，2人最後還是奉子成婚。

2009年5月，林女的婆婆因長期吃她煮的毒飯菜，感到身體不適住院。林趁護理師不注意，將自製的毒劑注入婆婆的點滴中，不到2小時，婆婆便一命嗚呼，醫生判定死因是血栓造成心肌梗塞。

林女行凶後，不顧其他家人反對，3天內就將婆婆送去殯儀館火化，喪禮上更是一滴眼淚也沒掉，就連公公和小姑想多看婆婆的大體幾眼，都被她痛斥：「人都死了，有什麼好看的！」

雖然破案已超過10年，但談到南投埔里驚世媳婦連環殺人案，負責偵辦的警官仍記憶猶新。時任刑事警察局偵一隊二組組長、現任台中市警局東勢分局副分局長的蔡彥哲告訴本刊，最初是因保險公司理賠部經理通報「案子有鬼」，警方才著手調查。

雖然第一次失手，但林女並未放棄，丈夫出院後仍持續在飯菜裡下藥。同年7月，劉男再度因身體不適住院治療，林女記取教訓，安排丈夫住進單人病房，並趁他熟睡時將門反鎖，防止護理師進入，才在點滴中注入毒劑，6小時後，劉男跟母親一樣，被醫生宣告因心肌梗塞死亡。

蔡彥哲說，保險公司核撥林女婆婆˙700多萬元保險金時，還派人赴林女家中慰問，卻發現林女又在辦丈夫的喪事，親人連續死亡，啟人疑竇，身為要保人的林女問題最大，於是向警方檢舉。案件啟動之初，警方掛線監聽林女，發現她每週都簽50萬元以上的六合彩，簽到埔里當地組頭都怕「倒莊」，還因此轉給台南、嘉義的組頭。

由於林女婆婆的遺體已被火化，無法相驗，警方只能先調閱病例，再找來中國醫藥大學教授洪東榮，針對劉男火化後剩餘的骸骨進行化驗。洪告訴蔡彥哲：「骸骨內有強鹼反應，毒劑成分應該跟『去水醋酸鈉』脫不了關係。」

蔡彥哲表示，去水醋酸鈉就是泡菜使用的防腐劑，食用過量會讓人體產生血栓反應，檢警化驗護理師保存下來的點滴袋，不僅驗出去水醋酸鈉，同時還驗出安眠藥、抗憂鬱藥、乙醇、甲醇等成分，種種跡證顯示，凶手就是被護理師抓包的林女。

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