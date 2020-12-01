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殯葬大亨「A款小金庫」曝光！董娘酷似張惠妹　揮霍項目全流出

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龍巖集團創辦人李世聰遭檢調懷疑與妻子聯手侵占基金會善款，檢方訊後將他以200萬元交保。（資料照片）

▲龍巖集團創辦人李世聰遭檢調懷疑與妻子聯手侵占基金會善款，檢方訊後將他以200萬元交保。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

11月27日，台北地檢署指揮調查局台北市調處兵分八路，直搗龍巖集團創辦人李世聰夫婦位於台北市安和路的住處等地搜索，李世聰及劉萍夫妻二人先後到案，檢方複訊後分別以200萬及100萬元交保，但從李世聰多次主導出售基金會持有的龍巖股票給福澤基金會做慈善，卻大多進到太太的帳戶，以支付各項私人開支看來，李恐難擺脫背信罪嫌。

檢方經多方蒐證，懷疑有殯葬大亨之稱的李世聰，涉嫌以公益捐款名義，將龍巖集團捐出的2千100萬元善款，匯入由妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，再由劉女恣意花用，時間長達7年，由於罪嫌重大，因此指揮調查局等單位前往李世聰的住家東帝士花園廣場等地搜索。

李的妻子劉萍到案時雖扛起所有責任，不僅認罪還繳回犯罪所得，看似有意切割李世聰，比妻子晚一天到案的李也向檢調供稱，不知捐贈款項遭太太挪用，但檢調深入調查發現，2016至2018年連續3年，李世聰親自主持龍巖基金會董事會，拍板出售基金會持有的龍巖股票支付執行業務所需，會中註記要給福澤基金會做慈善之用，沒想到錢最後卻進到太太的帳戶，供她支付各項花費，恐難自圓其說。

檢調進一步勾稽比對，發現劉萍最大的提款機正是福澤基金會每年匯款給她的300萬元，按月計算可花25萬元，由於她的生活開銷極大，除了經常循此帳戶提領現鈔外，就連平常與三五好友聚會等吃喝玩樂的私人花費，也多以刷卡付費，再由此帳戶付款。

最讓人訝異的是，劉萍血拚買精品絲毫不手軟，她在豪宅內收藏了不少昂貴的名牌經典款包包、服飾及鞋子，舉凡Coach、Burberry、Hermès、LV等，只要她看上眼的，都霸氣刷卡消費，由於信用卡購物紀錄全都一清二楚，卡費最後也從劉萍的帳戶付款，檢調攤開相關證據，讓她百口莫辯。

檢調赴李世聰夫妻位在北市安和路的豪宅東帝士花園廣場搜索，屋子裡只有他的妻子劉萍，李世聰並不住在此。

由於龍巖是上櫃公司，若檢方查出李世聰假借捐款名義供妻子生活費揮霍，一方面藉此作為企業捐款抵稅，另方面又可以滿足太太的龐大開銷，恐構成證交法特別侵占罪，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1千萬至2億元罰金；若罪證無法證明李世聰知情或配合，檢方只能訴究到劉萍，僅能依一年以上、七年以下的公益侵占罪究責，影響層面大不同。

法界人士分析，這恐怕是劉萍寧願選擇認罪、火速吐回2千100萬元不法所得，並切割李世聰，表明丈夫不知情，目的即向檢方爭取緩起訴免於入監，並避免李世聰遭起訴，以收一石二鳥之效，只不過依照一罪一罰原則，加上劉萍7年來的侵占次數之多，即使檢方同意緩起訴，勢必也會讓她再向國庫吐出一筆為數不小的緩起訴處分金。

檢調追查，李世聰從2013年至去年間，透過龍巖集團長期捐款給福澤慈善基金會，但這7年來，福澤基金會每年卻固定匯款300萬元到劉萍的私人帳戶，劉表面上雖作公益，但公、私帳目不分，不論私人開銷所需提領現金，或信用卡卡費、房貸本息、健保費、電話費及公益支出，全都混在同一個帳戶使用，成為侵占公益捐款的鐵證。

針對李世聰夫婦涉及侵占善款遭查辦，龍巖集團聲明指出，龍巖自創立以來，即致力於生命服務並積極參與地方回饋與社會公益，不僅長期捐贈物資回饋鄰里，在災難救助方面亦不遺餘力，無論是八八風災、高雄氣爆、台南震災或是鐵路勇警案均慨然捐資並提供專業協助，至今捐款上億元，基金會成立後相關預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，且經會計師查核簽證，財務報告也公布在基金會網站上，執行運用均符合法令規範，絕無涉及不法。

殯葬大亨李世聰妻子劉萍，長相酷似藝人張惠妹，因涉及侵占公益捐款2,100萬元，遭台北地檢署約談。（翻攝福澤慈善基金會官網）

▲殯葬大亨李世聰妻子劉萍，長相酷似藝人張惠妹，因涉及侵占公益捐款2,100萬元，遭台北地檢署約談。

隨著檢調偵辦李世聰夫妻掏空基金會案，也意外扯出夫妻倆早已分居，李世聰反而與寒舍餐旅前董事長賴英里穩定往來。本刊調查，李世聰夫妻住處東帝士大樓，緊鄰北市敦化南路林蔭精華帶的遠企大樓，曾名列台北市十大豪宅，即使屋齡31年，每坪仍破百萬元，檢調人員小心翼翼持搜索票進入豪宅搜索時，才驚覺偌大的屋子裡只有女主人，李世聰根本沒和劉萍住在一起。

檢方經多方蒐證，懷疑有殯葬大亨之稱的李世聰，涉嫌以公益捐款名義，將龍巖集團捐出的2千100萬元善款，匯入由妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，再由劉女恣意花用，時間長達7年，由於罪嫌重大，因此指揮調查局等單位前往李世聰的住家東帝士花園廣場等地搜索。

李的妻子劉萍到案時雖扛起所有責任，不僅認罪還繳回犯罪所得，看似有意切割李世聰，比妻子晚一天到案的李也向檢調供稱，不知捐贈款項遭太太挪用，但檢調深入調查發現，2016至2018年連續3年，李世聰親自主持龍巖基金會董事會，拍板出售基金會持有的龍巖股票支付執行業務所需，會中註記要給福澤基金會做慈善之用，沒想到錢最後卻進到太太的帳戶，供她支付各項花費，恐難自圓其說。

檢調赴李世聰夫妻位在北市安和路的豪宅東帝士花園廣場搜索，屋子裡只有他的妻子劉萍，李世聰並不住在此。

檢調進一步勾稽比對，發現劉萍最大的提款機正是福澤基金會每年匯款給她的300萬元，按月計算可花25萬元，由於她的生活開銷極大，除了經常循此帳戶提領現鈔外，就連平常與三五好友聚會等吃喝玩樂的私人花費，也多以刷卡付費，再由此帳戶付款。

最讓人訝異的是，劉萍血拚買精品絲毫不手軟，她在豪宅內收藏了不少昂貴的名牌經典款包包、服飾及鞋子，舉凡Coach、Burberry、Hermès、LV等，只要她看上眼的，都霸氣刷卡消費，由於信用卡購物紀錄全都一清二楚，卡費最後也從劉萍的帳戶付款，檢調攤開相關證據，讓她百口莫辯。

龍巖集團創辦人李世聰（右）在2015年捐贈5,000個納骨塔位給花蓮弱勢家庭，由時任花蓮縣長傅崐萁（左）代表接受。（資料照片）

檢調追查，李世聰從2013年至去年間，透過龍巖集團長期捐款給福澤慈善基金會，但這七年來，福澤基金會每年卻固定匯款300萬元到劉萍的私人帳戶，劉表面上雖作公益，但公、私帳目不分，不論私人開銷所需提領現金，或信用卡卡費、房貸本息、健保費、電話費及公益支出，全都混在同一個帳戶使用，成為侵占公益捐款的鐵證。

李世聰交保後，先搭上律師座車（上）再改換自己的賓士名車（下），隨後直驅大直地區。

雖然龍巖集團發出聲明，強調基金會成立後相關預算編列和各項對外捐贈均依法向主管機關提報，且經會計師查核簽證，財務報告也公布在基金會網站上，執行運用均符合法令規範，絕無涉及不法。但李世聰夫婦遭重保，涉侵占公益捐款的真相為何？其中是否人謀不臧或藏有其他共犯？有待司法釐清。


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