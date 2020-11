Pixel 拍攝技術升級！　Google 透過App更新下放 Pixel 5 上新功能

▲Google Pixel 5。(圖/Google Store官網)



記者謝仁傑/綜合報導

Google 在 Pixel 5 中推出的新拍攝技術,包括超廣角夜拍模式和電影運鏡等功能,將透過應用程式更新下放到其他舊機型。據國外用戶表示,Google Play 中推出 Google Camera 8.1 版,甚至可支援到 2017 年的旗艦機型。

據推特用戶 Kevin Peralta(@KaKito_24)貼文,從 Google Play 商店中下載的 Google Camera 8.1.008.341125824 版本,可追溯到 3 年前的 Pixel 2 和 Pixel 2 XL,而去年的 Pixel 4 和 Pixel 4 XL 用戶將獲得 Pixel 5 的 Cinematic Pan 功能,且具有全新的 UI 介面,還能支援電影運鏡的錄影模式。

不過目前此版本更新似乎還僅限於部分地區或用戶,正式推出時間還有待 Google 官方後續公布。

Google Camera just updated for me via Play Store version 8.1.008.341125824

On Pixel 4 XL. Looks like UI Revamp.@AndroidPolice @AndroidAuth @xdadevelopers @ArtemR @derekmross @verge pic.twitter.com/T0J7jKoFkB