為多搶單！外送員「突迴轉」撞19歲女　她慘死…冰櫃拉出父淚崩

▲新北外送員突然迴轉撞上19歲女騎士，讓她再也回不了家。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市一名外送員為了多跑幾單養家，迴轉時沒打方向燈，與19歲女騎士發生擦撞，導致對方昏迷送醫，8天後宣告不治。對此，女騎士的爸爸也透過直播表達思念，哽咽地說「永遠是我寶貝」。

監視器畫面顯示，外送員14日晚間正要迴轉時，沒注意左邊有人，和女騎士發生擦撞，導致女騎士連車帶人往前滑行，頭部重傷嚴重出血，當場失去意識，而外送員也緊張地在女騎士旁查看傷勢，放棄接下來的訂單。

女騎士送醫後，因頭部重創而腦幹功能退化，且有顱內出血的情況，搶救多日後於22日宣告不治；據悉，女騎士快到家才發生車禍，讓家人得知後都悲傷不已。

▲▼女騎士的爸爸悲痛直播，說出對女兒的思念。（圖／東森新聞）



「爸爸永遠愛妳…」女騎士爸爸透過網路表示女兒中樞神經斷掉，他一直在祈禱奇蹟出現，即使機率像植物人甦醒只有萬分之一，但醫師卻告訴他「沒有機會了」，做父親只能忍痛放手，「看到妳從冰冷的冰櫃出來，我的眼淚像洪水一般潰堤，肇事者已承認都是他的錯，妳已功德圓滿，無牽無掛。」

據了解，37歲的肇事騎士與父親同住，以跑外送為職業養家，事發時坦承是為了跑快一點可多接幾單，但沒想到會因此發生車禍，背上一條人命的賠償及責任。

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