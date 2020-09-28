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美抨擊南海軍事化！　中國正告美國：不要輕舉妄動

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▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在南海進行演練。（資料照／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

美國國務院27日發聲明抨擊，中國國未遵守承諾，持續推動南沙群島軍事化。中國外交部發言人汪文斌28日回擊，「我們正告美方一些人，不要無端攻擊指責中國，不要輕舉妄動」。

汪文斌於例行記者會上強調，南沙群島是中國的領土，中國在自己領土上開展建設活動，主要是為南海各類民事需求服務，更好地向本地區和國際社會提供更多公共產品和服務，履行中國承擔的國際責任和義務。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

而在南沙群島進行軍事部署，汪文斌指出是「必要的國土防禦設施」，只是行使國際法賦予的自保權和自衛權，中國主權範圍內「合情、合理、合法，與軍事化無關」，這與各國在本國領土上布防，本質上沒有任何的不同。

汪文斌也透露，美國不斷喊軍事化，實際上是在製造藉口，美國的軍艦、戰機常年在南海開展頻繁的密集活動，大搞各類軍事演習和抵近偵察，蓄意加劇南海緊張局勢，耀武揚威。

他更直指，美國才是南海軍事化的最大推手、南海和平穩定的最大威脅，國際社會和地區國家必須高度警惕，堅決反對美國一些戰爭販子搞亂南海且搞亂東亞的險惡圖謀。中國有決心有能力堅定維護國家主權和領土安全，並將繼續堅定同地區國家一道，共同維護南海的和平穩定。

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