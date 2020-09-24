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嗆聲「撞死賠得起」！駕豪車3次撞擊路人　囂張女司機遭拘留

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一名女駕駛不知為何，連續3次開車撞擊一旁素昧平生的路人。（圖／翻攝自網易新聞）

▲一名女駕駛不知為何，連續3次開車撞擊一旁素昧平生的路人。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

中國大陸山東省臨沂市近日傳出一起交通意外，18日下午一名汲姓女子報案，宣稱在店家門口遭到車輛連續撞擊三次，造成汲女輕微擦傷，而駕車的周姓女駕駛過程中出言挑釁，數次駕車撞擊汲女，目前已遭到當地警方行政拘留。

根據《網易新聞》報導指出，18日下午，汲姓女子與友人在一處店家門口外聊天，周姓女駕駛則駕駛豪車Land Rover自路旁經過，卻不知為何無故3次撞向汲女，造成汲女右側、小腿有輕微受傷。

汲女受訪時表示，自己與周姓女駕駛素昧平生，毫不相識。周女初次駕車快撞到她時，她先是退了一步閃過，但是周女並未停止危險行為，接連兩次開車撞向汲女。事後面對汲女的質疑，周女甚至反嗆「我有200萬車險，撞死賠得起！」。但當地保險業者受訪時表示，如果是故意製造交通事故的話，車險是不予理賠的。

周女為何連續3次駕車撞擊汲女，目前原因仍然不明。但臨沂市當地警方已經以尋釁滋事為由，將周姓女駕駛處以行政拘留，其餘詳細調查結果尚待警方公布。

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