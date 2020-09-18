買到變最大股東！超狂大戶曝「5大買股心法」　吃跌停仍賺千萬

記者林妤柔／綜合報導

股票漲跌常被解讀為是大戶操作，實際上，即使是大戶也可能遇到大賠的狀況。銅板股達人林適中在節目《雲端最有錢》中分享，自己在109年不小心買到變前十大股東，本來預估上看100元，最後卻遇利空消息，差點害自己被套牢。他也分享大戶的5大買股心法，想知道大戶操作的絕對不能錯過！

林適中表示，選到榮群（8034）這檔股票是因為5G題材，知道榮群在台灣做局端設備的供應商，技術上較有獨到、專屬市場，加上中華電信未來將升級設備，且過去三、四年供應給中華電信的產品自今年開始加大三倍採購量，至少連續有四年到五年的週期，預估未來受惠很大，所以在10幾塊時陸續買進。

林適中指出，這支股票最起碼30塊起跳，長期目標價為100元，自己在16到20元時買進，如果賣的好一股可賺10塊錢以上。另外，他發現十大股東持股比例低、籌碼散亂，高層無法倒貨，裡頭員工又很務實，所以盡可能地多買股票，不知不覺就成為最大股東。

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▲大戶分享自己的買股心法。（圖／翻攝自雲端最有錢）

起初40幾塊沒賣掉，結果剛好遇到利空消息，導致股票跌停鎖死。林適中表示，遇到這種狀況，他會把所有原本想像的事情擦掉，問自己「如果現在空手會想買嗎？」如果答案是「再觀望」，就會出脫手中股票，他等到跌停打開就全數賣光手中股票，也慶幸自己沒賠到錢，由於在低點買入，所以獲益仍上看千萬。

林適中指出，股市大賺、大賠是常態，從不覺得大賺是對的、大賠是錯的，這些都是必經的，只是要知道如何趨吉避凶，調整自我心態調整，「儘管賠再多錢，我睡飽前都會想清楚自己忽略哪個地方，導致賠錢，盡量不犯以前的錯，更謹慎看自己發現的機會，是否真有那麼好。」他也分享大戶的5大買股心法，分別為沒有爾虞我詐、沒有吃貨、看好就買、看不好就賣、換股，只要放鬆心情，就能悠然面對股海的一切變化。