許勝雄：BTA簽約前非「平坦大道」 未來高階談判會更多

▲三三會理事長許勝雄。（圖／ETToday資料照片）

記者吳佳穎／台北報導

對於美國務院次卿克拉奇將到台灣，三三會理事長許勝雄今（16）日表示，未來這種「高規格的貿易談判」會更多，是台灣必須面對的。在進入到區域性經濟簽約前，也不是「平坦大道」，會有一堆貨物關稅、進入、檢驗、人的問題要去面對，且有簽FTA國家只占台灣出口金額9.76%左右，表示我們可能還有九成以上的國家要去面對、要運作（談判）。

許勝雄說，如果我們進到區域性的經濟區塊，包括CPTPP等等，就要通用國際規範、以相互之間協調運作的結論來做生意。因為這種約定是群體的，相互之間都會有退讓、妥協；但如果單一國家來談，當然要求會比較嚴苛一點，因為每個談判對象都要為他國家的最大利益來著想。

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許勝雄強調，台灣有小型海島國家的宿命，「要把東西賣到全球，但其他國家也要把東西賣進來，這是人性，也是所有從政者要面對的問題。」

他說，簽約、開放對國內產業一定有正面、有負面，某些產業有能力面對衝擊，但有一些企業，會因為其他國的規模、技術或運作能力比較強，而面臨被取代、自動化的威脅。

對於這些產業，企業必須跟政府一起去調查，政府應該跟談判國爭取一個喘息或是學習、調整的時間。在調整期，要去培養、進行教育提升，讓比較沒有競爭力的企業轉型升級、提升競爭力來面對外部壓力。

許勝雄指出，其實開放美豬美牛後，就代表（BTA）這個事情會按部就班推進了。他說，後面當然還有很多問題、管制等等。開放只是「基本敲門磚」，不代表後面就是「平坦大道」。

至於這次美國國務次卿來，媒體詢問許勝雄是否有受邀參與會議？許勝雄表示，他不能越俎代庖，代主辦單位回答。