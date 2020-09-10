瞄準高端族愛美食商機！　合庫攜手漢來發世界卡升級4大權益

▲漢來美食總經理林淑婷（左）、合庫金控董事長雷仲達（中）、萬事達卡台灣區總經理陳懿文（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

看好國人對於頂級美食消費與尊榮體驗的需求，合作金庫銀行今（10）日宣布，攜手漢來美食與萬事達卡推出「合庫漢來美食世界卡」，提供漢來美食多元的餐廳優惠，以及頂級卡友專屬的優先訂位等獨家禮遇，同時針對國人打造國旅計畫，升級美食、購物、交通等全方位權益。

合庫金控雷仲達董事長表示，仰賴政府與全體國民對防疫的共同努力，國內的餐飲與旅遊業都已在近期回春，面對即將到來的中秋旺季，「合庫漢來美食世界卡」的多重優惠一定能滿足熱愛漢來美食餐廳的消費者。

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萬事達卡台灣區陳懿文總經理也指出，萬事達卡世界卡提供持卡人多元頂級的權益優惠，從去年度信用卡消費統計發現，餐飲類別在高端族群的消費分配比例位居第一，消費筆數占了超過40%，即使今年受到疫情影響，餐飲類別的消費金額仍超越所有類別位居首位，可見頂級客層對於美食的高度熱愛。

合庫銀2015年與漢來推出「合庫漢來美食鈦金卡」，這次升級為「合庫漢來美食世界卡」，整合百貨、飯店等漢來消費圈，提供美食、購物、交通等全方位權益，原先鈦金卡約有3.5萬張，目標年發卡數可增加2.5萬張。

此外，合庫漢來美食世界卡提供國內消費1%、海外消費2%現金回饋無上限，同時也為回饋卡友，合庫漢來美食世界卡推出消費滿額贈禮，只要每月於漢來美食任一餐廳累積消費滿10次或消費金額達1萬元，即可獲得800元漢來美食電子餐飲券。