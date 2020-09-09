宏碁瞄準疫苗開發！攜手國防醫學院　搶攻智慧醫療商機

▲左起宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、董事長暨執行長陳俊聖、國防醫學院校長查岱龍、國防部軍醫局局長陳建同。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（9）日宣布，參與由國防醫學院建置的「國防醫學院-防疫科學研究中心」研究計畫，並與國防醫學院簽訂合作備忘錄（MOU），期盼透過智慧醫療的研發，讓未來流行傳染病的預防上更有效率，降低防疫醫療體制的負擔，成為全台第一家以智慧醫療協助疫苗研發的科技公司。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁擁有先進AI技術與資通訊產業經驗，以國防醫學院在醫學基礎及三軍總醫院在臨床醫學研究的深厚實力，加乘宏碁在人工智慧技術領域的科技，合作建立先進疫苗開發平台將針對未來新型傳染病的疫苗研發。

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宏碁表示，疫情延燒至今，宏碁憑藉智慧醫療基礎，多領域與防疫及醫學單位合作，不僅與台灣疾病管制署（CDC）合作建立醫院感染管制即時通報系統，更參與「國防醫學院-防疫科學研究中心」的研究計畫，首先瞄準疫苗開發，可在未來新型傳染病再次蔓延全球前，加速進行疫苗研發。

宏碁指出，目前宏碁正與國防醫學院研議合辦智慧醫療學程，培養醫學及AI雙元人才，未來宏碁將與國防醫學院在智慧醫療開發進行策略合作，協助加速智慧醫療的產業化、產品化與國際化進程。

宏碁強調，以設立AI先進疫苗技術平台在「國防醫學院-防疫科學研究中心」為起點，期許在未來新型傳染病發生時，即能有效生產疫苗，雙方也在智慧醫療範疇下從教育開始扎根，朝向將台灣智慧醫療研發能力及產品推廣至全世界，結合醫療及科技能量創造更大的價值。