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美國擬禁中芯！「20年合作老客戶」朋億：仍須進一步觀察禁令衝擊

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▲朋億總經理馬蔚。（圖／記者楊絡懸攝）

▲朋億總經理馬蔚。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

半導體暨面板製程供應系統大廠「朋億」（6613）深耕半導體、光電、LED等客戶，高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨有著良好訂單需求。針對美國政府正考慮將中芯列入貿易黑名單，朋億總經理馬蔚表示，中芯擴產計畫尚未停止，對朋億營運沒有影響，仍須進一步觀察。

朋億與中芯合作長達20年之久，包括中芯的晶圓廠、化學品供應系統都委由朋億。對於美國政府可能將中芯列入貿易黑名單，是否連帶有影響可能，馬蔚指出，中芯於上海、北京擴產計畫仍延續，無停滯或其他變化，後續仍持續觀察美國禁令影響。

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馬蔚指出，中芯今年資本支出高於去年，顯示中國半導體自主化趨勢明確；若中芯遭美國政府列入貿易黑名單，市場機制將連動調整，中國其他晶圓廠也會補上需求，相關廠商如華虹、聯電旗下聯芯等也是朋億的客戶，因此受影響有限。

根據朋億財報，2020年8月合併營收達3.58億元，月增45%；累計前8年營收為26.86億元，年減6.7%。主要受惠中國半導體、光電等主要客戶加速資本支出投入，不僅高潔淨度化學品供應與分裝系統設備拉貨力道提升，也加緊擴建新廠工程施作進度。

展望第三季，馬蔚表示，朋億持審慎保守看法；受到美中貿易戰、疫情影響，新訂單仍有些延遲，第三季預計較第二季持平或略減，第四季則比第三季要好一點，預估今年全年營收與去年相當，獲利則受疫情影響較去年略微下滑。朋億目前在手訂單與去年同期相當，可看到明年上半年。

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