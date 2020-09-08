台商生產線轉移東南亞！聖暉訂單暴增10倍　明年營收比重衝破1成

▲聖暉工程科技總經理賴銘崑。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

無塵室機電工程廠「聖暉工程」（5536）總經理賴銘崑8日表示，受美中貿易戰衝擊，台灣廠商將生產線積極轉移至東南亞等地，今年東南亞訂單金額年增10倍，預計明年開始貢獻營收，且東南亞營收比重將一舉從3%至5%，提高至10%以上。

賴銘崑指出，美中貿易戰引發全球供應鏈重組，為了因應客戶需求並分散產地風險，台灣許多電子組裝紛紛將生產基地，從中國轉移至越南、泰國等東南亞國家，聖暉早在東南亞布局，因此已具備優勢，目前電子代工大廠、電子零組件業者訂單明顯增多。

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另一方面，賴銘崑也看好政府祭出「台商回流政策」，帶動台灣商辦、住宅、高科技產業蓬勃發展，加上疫情改變消費習慣，推升物流中心需求，目前聖暉整體的在手訂單超過100億元，可望支撐一整年營收。

聖暉今年業績受疫情干擾，與去年相比為持平或略優；獲利方面，則因人事費用、停工成本提升，預估毛利率呈現略減，仍期許最後4個月力拚年成長。

展望明年，賴銘崑認為，全球供應鏈加速重組，客戶眼光瞄準台灣、東南亞國家，投資力道加大，加上中國發展半導體自主化趨勢明確，海外營收已開始翻轉，整體營運較樂觀，預計明年營運比今年成長。

聖暉財報指出，2020年8月合併營收11.62億元，年成長34.21%；累計前8月合併營收為91.51億元，年成長10.85%。受惠於半導體、生技醫療等主要客戶持續投入資本支出擴建需求暢旺，帶動無塵室工程施作保持良好進度，加上電子零組件、食品等產能，帶動機電工程認列進度，單月營收表現已連續3個月保持年成長。