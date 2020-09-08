群聯8月營收雙減！看好「儲存應用市場」回溫　有助於下半年營運

▲群聯公布8月營運結果。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）公布2020年8月份營運結果，合併營收為37.44億元，月減2.73%，年減12.38%；累計前8月份營收達313.14億元，年增14.03%。群聯表示，各種儲存應用市場正持續回溫，對下半年的營收獲利將有正面助益。

群聯指出，今年受新冠肺炎（COVID-19）影響的消費市場，隨著社會大眾已逐漸調適工作及生活型態，包括在家工作（Work From Home）或調整在家娛樂的方式，皆有助於下半年營運；與去年同期比較，8月份PCIe SSD控制晶片總出貨量成長133%，eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫，成長超過95%。

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此外，針對累計前8月的總出貨量年增率，SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近12%；PCIe SSD控制晶片總出貨量成長近118%；工規控制晶片總出貨量成長將近37%；記憶體總位元數（Total Bits）成長近11%，刷新歷史同期新高。

數據顯示，在高清影像及電競PC的帶動下，消費者對於高速的PCIe SSD已逐漸視為主流儲存產品，而且市場也在近期NAND價格下滑的驅動下，持續提升NAND儲存產品在各種應用的使用容量及滲透率，有助於群聯提升市占率。