孫正義猛押美股期權被封「納斯達克巨鯨」　軟銀股價重挫逾7%

▲外媒揭露，軟銀集團創辦人孫正義過去幾個月積極押注美股股票衍生品。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義過去幾個月來大買美股股票衍生品，已於聚焦科技股的選擇權權利金上投入約40億美元，被視為導致科技股漲勢波動的幕後推手之一，並被《金融時報》封為「納斯達克巨鯨」（Nasdaq whale）。

《華爾街日報》引述知情人士報導，軟銀過去幾個月來大手筆投入40億美元（約新台幣1183.4億元）購買美國科技股期權。據《金融時報》報導，軟銀已從這些期權衍生品押注斬獲約40億美元收益。

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軟銀是在孫正義的指示下，進行上述期權操作，使個股交易大爆量，激發大型科技股的瘋狂漲勢。此舉雖為軟銀帶來龐大的未實現獲利，但報導也指出，若美股續跌，恐使軟銀吐回近期部分獲利。

受到此消息影響，軟銀股價今（7）日重挫7.15%，為近兩個月來首度跌破6000日圓至5881日圓，並使軟銀市值蒸發約9460億日元（約新台幣2466億元）。反觀日經225指數今日跌幅僅0.5%。

東京信金資產管理（Shinkin Asset Management）基金經理藤原直樹分析，對於了解期權交易的機構投資者而言，大多預期此操作不會對軟銀的收益造成重大影響，「但對散戶投資人可能會擔心期權交易再次損及軟銀的獲利。」而這可能是軟銀今日股價重挫的原因。