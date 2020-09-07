治療白斑先等等！醫曝「服藥前3大關健」…破壞程度超重要

▲一些病人得知自己罹患白斑/白癜風 （Vitiligo） 之後，最關心的就是要吃哪種藥物。（圖／Pixabay）

文／皮膚科醫師黃昭瑜

很多人誤以為，白斑只有一種，一定都和免疫失衡有關。另外一些病人得知自己罹患白斑/白癜風 （Vitiligo） 之後，下一句就會問我「黃醫師，那我是不是應該要調節一下免疫？是不是應該要吃免疫藥？」

在吃藥前，必須確定的3件事 ！！！

一、你是「哪一類」白斑？

門診偶爾就會其他非白斑/白癜風 的病人，正在服用免疫調節劑，或是聽人“吃好道相報（台語）”，就擅自用藥。這樣的行為是很危險的。在用藥前，應該要先得到「正確的診斷」，才能夠「對症下藥」。在吃口服藥前，務必要先確定你是哪一類白斑。

二、並不是所有白斑/白癜風 （Vitiligo）都需要使用免疫藥物！

只有與免疫相關，「非分節型/混合型」+ 「白斑/白癜風 （Vitiligo）」 +「急性擴散期」 才需要吃口服免疫調劑劑來穩定白斑擴散。分節型因為和先天黑色素細胞基因突變有關，大部分不需要使用口服免疫調節劑，自然會在6個月停止擴散。

三、你的白斑是不是在「急性擴散期」？

白斑/白癜風 （Vitiligo）裡的非分節型白斑（Non-segmental ）， 病程會出現急性擴散期和穩定期。這時候，原本保護我們的免疫系統錯亂了，去攻擊破壞自身的黑色素細胞，形成白斑。因此，如果正在急性期，我們一般會使用上免疫調劑（包含類固醇、非類固醇藥物、jak 藥物 etc ）去穩定失衡的免疫系統。

如果範圍不大，也可以用藥膏去控制。由於口服藥物長期服用會有相對副作用，目前國際白斑治療準則是建議3-6個月，一旦確定病程進入穩定期，就暫停口服藥物，改用照光 or 塗抹藥膏的方式，穩定白斑並且刺激黑色素細胞修復。

說到這裡，很多人就會問我，那我怎麼知道我是不是急性期？我都不太記得白斑什麼時候出現啊！ 急性期的定義，並非只是仰賴病人的敘述（常常病人自己也說不上來），而是有很嚴格的判斷標準，需要透過訓練才能夠判斷什麼是「急性擴散期」的白斑，包括天女散花狀（confetti lesions）、多色斑（pentachrome）、發炎（inflammatory）、Koebner 等等。

當你發現自己的白斑短時間內在快速擴散，就應該儘早找專看色素斑的皮膚科醫師，用伍氏燈（Wood‘s lamp）詳細檢查，判斷白斑是不是處於急性擴散期。

▲如上圖所示，如果錯過了早期治療的黃金時期，黑色素細胞破壞過於嚴重，色素就很難修復。（圖／醫師黃昭瑜提供）

白斑治療之所以複雜，是因為除了克服源頭 「破壞的原因」，還要「重建破壞的組織」。被破壞的皮膚，如果還有殘餘的黑色素細胞來源黑色素幹細胞，那在控制破壞的免疫細胞後，還有機會修復，但是如果破壞太嚴重，或是在末梢一旦形成了，就很難複色。免疫藥物只會減緩破壞，如果黑色素細胞破壞太徹底，還是得仰賴色素移植來重建失去的黑色素細胞。

由於我們的膚色較黑人的膚色來得淡，很多症狀，單靠肉眼是無法判斷的。往往必須仰賴我們的三個秘密武器：伍氏燈、皮膚鏡和照相機來評估疾病是否在擴散期、是哪一類白斑、評估黑色素被「破壞的程度」。

►本文發表自「黑斑與白斑 有話要說」醫師黃昭瑜授權提供。

黃昭瑜醫師



長庚醫院(台北、林口、桃園）主治醫師、長庚診所美容中心主治醫師