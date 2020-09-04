台灣經貿實力漸強！童子賢：韓國簽FTA看似有優勢「但也沒好多少」

▲和碩董事長童子賢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

和碩集團董事長童子賢4日出席台灣女董事協會「剛柔並濟大未來」論壇，會後接受媒體訪問。針對近期台美關係發表看法，他表示，這不只是台美關係，期盼台灣以貿易與經濟立國，不管是歐、美、日、第三世界或中國，「經貿關係順暢，對台灣經濟也有很大的幫助。」

童子賢指出，台美關係在做各式各樣的提升，歡迎帶動台灣經濟，即使台灣沒有與世界各國簽定很多的FTA（自由貿易協定），台灣的經貿實力比起FTA比重很高的國家也不遑多讓，根據過去20年統計，韓國於全世界簽署FTA，看似比台灣多了很多優勢，但事實上也沒有好多少。

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「因為GATT（關稅暨貿易總協定）推動之後，世界各國不一定要靠FTA才能夠達到公平。」童子賢認為，貿易公平在過去2、30年推動下，台灣也受惠於地球村、國際大家庭這方面的努力，貿易表現上也不錯。

另外，和碩多年前就已投資捷克，針對投資捷克一事，童子賢說，和碩在捷克擁有據點是自然而然的發展，他也在今年疫情前拜訪捷克，和碩副董事長程建中、和碩總經理暨執行長廖賜政也一起去，「捷克風景優美、氣候溫和，民情風俗、各方經濟條件都非常好，值得產業界多加投資。」

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