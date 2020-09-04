「供應鏈是多國合作！」童子賢：在我觀念裡　沒有紅色綠色區別

▲和碩集團董事長童子賢出席台灣女董事協會「剛柔並濟大未來」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

和碩集團董事長童子賢4日出席台灣女董事協會「剛柔並濟大未來」論壇。致詞結束後，針對「紅色供應鏈」議題受訪，他表示，在他的觀念裡面，沒有太多紅色、綠色、藍色的區別，包括資金、技術等都是多國合作，「供應鏈就是供應鏈。」因此也沒有哪一國、或哪一顏色的問題。

童子賢表示，過去30年，科技業國際化的變化幅度相當大，科技公司持有7成、8成外資很常見，「難道台積電是外資積體電路嗎？其實不是這樣。」因為資金、技術、銷售、上下游廠商的合作、土地與勞動力的提供、廠房的設置，都是多國合作，因此台灣與中國的供應鏈，包括合作、投資或合併等種種，並不能用「紅色」兩個字概括。

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「這是一種產業演變、自然而然的趨勢，產業趨勢大過顏色的選擇。」童子賢強調，在這情形下，台灣廠商要保持競爭力、維持好的發展，必須要慎重選擇對台灣產業最有競爭力的安排，他相信很多傑出的公司在產業界都很有經驗，這不是一個衝動或不明所以的決定，「供應鏈因為『科技是國際合作』，因此不會有哪一國、或哪一顏色的問題存在。」

展望第四季，童子賢指出，目前為止，上半年財報可以看到大致上都還不錯，例如和碩營業額微幅年成長，獲利卻比去年好相當多，而其他傑出的同行如廣達電腦、華碩電腦、台積電等財報「都是強強滾」。

童子賢表示，台灣科技於外交的比重超過51%，外銷以科技產品為主，剛好在這階段吻合目前疫情之下遠距辦公、遠距生產力的需求，「請各位放心，雖然有疫情，但台灣在這方面都不錯。若要擔心應是未來之後。」