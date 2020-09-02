愛奇藝封殺恐造成數百個家庭生計問題！　歐銻銻：盼預告期拉長

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NCC將在9/3舉行「網際網路視聽服務管理法」（俗稱OTT專法）草案公聽會，同日經濟部也將禁止台灣企業代理中資OTT平台業務，從預告到正式公告時間僅兩週，愛奇藝在台代理商表示願遵守法律規範，只希望政府多給一些緩衝時間，以利安置員工。

▲愛奇藝北京公司。（圖／CFP）



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歐銻銻娛樂員工是這波禁令條款下，首當其衝受影響的人，在這麼短得時間內要找到新工作實屬不易，歐銻銻也表示這一百多名員工背後代表著的，便是一百多個家庭的生計，盼政府制定法律時，能將台灣員工的情況考慮進去。

根據資遣預告法規，員工年資若大於三年，應於終止勞動契約前三十天預告，而歐銻銻成立至今四年，非常多員工都是從開創時期一起打拼至現在，更有員工出面表態，與公司一路以來奮鬥至今，雖然面臨解散，依舊願意尊重立法行政流程，只是從得知到面臨解散時間相當倉促，難免覺得不捨。

近來也有匿名網友在社群平台上發文，「法條真正影響到的是不能由台灣公司代理，真正損害到的不是中資，而是我們台灣公司，我媽一群人等於要喝西北風了，時間來的太倉促，像我媽這種底層員工連轉職的時間都沒有…」，網友也相繼表示「竟然又是這種假動作，到底為什麼害到的都是人民」。

歐銻銻娛樂出面表示，一直以來都是奉公守法，準時納稅的好公司，也尊重執政者的決策，只盼望預告期能夠拉長，給予多一些時間安置這些一起奮鬥的員工。

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