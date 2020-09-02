9成民眾支持立法納管愛奇藝！　學者表態：對台灣影視產業應會更有利

▲愛奇藝台灣站。（圖／翻攝愛奇藝台灣站）



財經中心／綜合報導

愛奇藝禁令話題持續延燒，除了3日登場的OTT專法公聽會外，經濟部頒布的「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」也將公告上路，未來台資公司將不能再繼續代理中國OTT產品。

愛奇藝在台經銷商「歐銻銻」娛樂百人公司於今日釋出回饋粉絲的問卷內容，其中提到將近9成的民眾都支持愛奇藝能在地化運營，讓台灣政府能立法納管愛奇藝，落地後除了能合法收到營業稅，更能對平台內的影視內容做必要性審視，同時在對台灣的影視產業發展也有一定助力。

請繼續往下閱讀...

歐銻銻也同步發表來自網友的鼓勵，其中便有不少粉絲湧入暖心打氣，「希望能成為合法讓人安心的平台，不要一天到晚都有消息要被停，加油！」 、「愛奇藝陪我走過每一天，讓我每天都有喜歡看的節目跟連續劇，讓我生活過的不無聊！」、「辛苦了，希望能繼續代理，讓我們看到更多好劇好片，謝謝！」

除了粉絲的大力聲援支持外，長期關注傳媒文化議題的中正傳播學系教授羅世宏，表示若能立法讓愛奇藝落地納管，對台灣影視產業應會更有利，也能保障消費者權益，在發生糾紛時介入維護，以及處理消費爭議。

＃ 對面的女孩看過來～～

►愛奇藝下架專法來了！9/3正式上路 陸資影音平台禁來台



►愛奇藝封殺恐造成數百個家庭生計問題！ 歐銻銻：盼預告期拉長

►「禁代理愛奇藝」條款3日公告 NCC：跨部會協調訂戶權益