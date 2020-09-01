台股7月達256萬戶進場！　台大助理教授曝「股市過熱」：快下車





▲徐丞志指出，台股連續3個月超過200萬戶進場。（圖／路透社）

記者施怡妏／綜合報導

近幾個月大家討論的話題都離不開股票，走在路上都可以聽到路人在談論，甚至連藝人們都分享自己的投資路程。台大助理教授徐丞志用統計學分析發現，台股7月的交易戶數高達256萬戶，等於每2500年才會出現一次這麼大的交易戶數，「不尋常的股市熱度，只想奉勸大家一句話，趁著還能跑，趕快下車！」

台大助理教授徐丞志日前在個人臉書上分享，利用台股加權指數過去二十年的歷史走勢圖，以及台灣證券交易所的每月交易戶數的數據做比較，「三月的交易戶數為246萬戶，四月為195萬戶、五月為205萬戶、六月為220萬戶，接著七月則達到256萬戶，若八月沒意外的話也會超過200萬戶，所以過去半年只有一個月低過熱的警戒線」。

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徐丞志接著說，「當台股每月有交易的戶數超過200萬戶時，代表有很多平常完全沒在碰股票的人，都跳進場內進行交易了」；這波股市熱潮也讓他想起「擦鞋童理論」，「台股歷史上幾次的景氣循環高點，都伴隨著超過200萬戶的每月交易戶數」，包括2000年初的dot-com 泡沫、2008年美國金融海嘯。

▲徐丞志用「台股加權指數過去」和「每月有交易戶數」 。（圖／翻攝自徐丞志FB）

徐丞志指出，若以7月的256萬戶為例用在統計上，「它代表的是四個標準差，也就是它出現的機率為0.003%，等於是每3萬次才會出現一次，換算之後發現，每2500年才有一個月會有這麼大的交易戶數出現；今年三月才剛出現過246萬交易戶數（標準差3.7，機率約為萬分之二），而且過去連續幾個月都在200萬戶以上。」

很多新手看到股票賺錢，紛紛投入市場，但目前的經濟並沒有因為股票大漲而變好，很有可能之後也會狂跌，如同前幾個月熱門的生技類股，大家過度追逐買進，創下高點後直接殺到跌停。徐丞志也提醒，如此不尋常的股市熱度，搭配加權指數不斷創下歷史高點，「趁著還能跑，趕快下車！」