「培育新創成國際基地！」吳政忠：播種育苗後　要繼續茁壯成大樹

▲科技部長吳政忠表示，科技部正打造新創生態系概念。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部長吳政忠31日說明上任100天的政策執行進度，其中，他指出，科技部正打造新創生態系概念，與經濟部、國發會串接整合政府新創資源，同時採取育成模式，合作發掘具有商業價值的科研結果，科技部將負責前端階段，後續則由經濟部、國發會接手，「新創育成，實在很不容易。」

吳政忠說，無論是系統盤點或布局，其實都有些難度，各部會也都有新創基地與小型加速器；這1、2個月來，科技部針對經濟部、國發會等新創基地作了更完整的盤點，未來如果有國外創投來到台灣，則可以透過這整合平台上，看到台灣的新創基地與資料。

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「新創育成的過程滿辛苦，包括從想法萌芽、學校的產學合作。」吳政忠介紹，新創生態系從基礎研究開始，包括學門研究、專案研究，接著科技部會針對想法萌芽、育苗、學校產學合作，以及科技部價創計畫、天使輪、種子輪等；接著再到A輪、B輪及C輪募資，最後才有機會上市上櫃。

▲吳政忠指出，科技部過去4年「猶如進行播種與插秧」。（圖／記者湯興漢攝）

吳政忠表示，科技部主要負責前端的基礎研究與新創衍生等工作，後續則由經濟部接棒負責加速育成與產業連結，再由國發會進行資金扶持與整體協調，猶如接力賽跑，「我們每一棒都要接好，順利接過去才行。」科技部也會在種子輪或天使輪募資時，盤點哪些小公司做得不錯，請國發基金專家審查，「看這些種子是否會發芽。」

「科技部過去4年猶如進行播種與插秧。」吳政忠比喻，在培育新創上，種子育苗後，就要花費下個4年繼續茁壯成為大樹，吸引國際資金來台投資新創；科技部盼藉由跨部會合作，讓台灣未來10年能有機會成為國際上非常重要的新創基地。

此外，「台灣創新技術博覽會」（Taiwan Innotech Expo, TIE）即將在9月24日至9月26日在台北世貿中心展覽大樓展出。吳政忠指出，將以「未來科技展」參展，讓國際看見台灣科研實力，藉由展覽呈現努力很久的研發技術與成果，吸引外商投資台灣。

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