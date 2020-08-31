「科技預算」明年增至1186億元！吳政忠：基礎研究經費年成長6.76%

▲科技部長吳政忠指出，2021年編列的科技預算達1186億元。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技部長吳政忠上任第100天，他受訪透露，2021年編列的科技預算達1186億元，年增約2.15%，將鎖定「五加二創新產業」與「6大核心產業」發展；此外，基礎研究預算也達到300億元，年成長6.76%。

吳政忠說，新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，科技預算（含前瞻基礎建設）成長有限，從2019年度的1150億元、2020年度的1161億元，直到2021年度的1186億元，雖然小幅成長2.15%，但盡力調升，共體時艱。

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「預算會用在刀口上！」吳政忠指出，科技預算主要應用在「五加二產業」、數位國家建設計畫，另外也有先前提到的「6大核心產業」，包含精準健康（如AI醫療應用、健康大數據）、資安卓越計畫、數位轉型、太空產業、半導體計畫、10年先進網路建設等政策延續上，「台灣只有一個，科技部將努力跨部會合作。」

吳政忠透露，科技部本身預算總計約為523億元，其中36億元為過去的累積剩餘；由於疫情讓預算較為緊繃，必須精準管理，也節省存款花費，為下一年度布局準備。

另一方面，每4年舉辦一次的第11屆「全國科學技術會議」（全科會）即將於12月舉行。吳政忠提到，今年比較不同的是，除了蒐集科學研究專家學者的意見之外，也預計透過線上論壇活動，加入公民團體、社區民眾的意見，讓全民了解科技如何結合生活，並應用在日常中。

▲科技部長吳政忠表示，「台灣只有一個，科技部將努力跨部會合作。」（圖／記者湯興漢攝）