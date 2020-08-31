交往前出手闊綽！她怨「追到手就AA制」沒擔當　網酸：找炮友吧

▲是否「AA制」成為原PO與前男友分手的導火線。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人交往前可能出手闊綽，交往後則要求AA制，「情侶交往該不該執行AA制」近來在網路上引發熱議。一名女網友就抱怨，她並不是覺得不能AA制，但應該要貫徹始終，而不是追到手以後就換個樣子，這樣形同打腫臉充胖子。不過貼文一出，多數網友都無法認同原PO的想法，「出去AA（制）本來就很正常。」

原PO在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，她覺得如果男生想要AA制也沒關係，但一開始就該達成共識，怎麼可以在追求過程中表現大方，追到手才開始執行AA制，「你就是吃到了，不想付出呀！」

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▲原PO覺得男方交往前後差很多。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO表示，如果第一次交往就知道對方想要採AA制，根本不會答應要交往，且「你追我，你約我，你要什麼公平呀？」如果對方手頭緊，就應該取消約會，等到自己有錢再約她。原PO最後更開酸，「滾！怎麼現在男生都這樣沒擔當呀！」而兩人最終也以分手收場。

不少網友看到貼文後，多認為女方的價值觀有偏差，「妳下次要跟男生出去前也事先跟他講清楚，不要覺得一切理所當然」、「男女應該互相」、「這女的應該是需要提款機跟老爸」、「男生要追你不表示男生欠你，出去AA（制）本來就很正常」、「你開的是炮友條件」、「感覺你不是真心喜歡人家」。