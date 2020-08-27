每天中午都看盤！他一買股票就瘋狂瞎操心　網推爆這4支：ALL IN啦

▲過度的關注股票漲跌很可能不賺反賠。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果只領死薪水恐怕難以存到一筆可觀的積蓄，因此不少人除了理財外，也開始學習投資。買股票是投資的其中一個選擇，不少剛踏入這塊領域的新手面對股票的漲跌，心情總跟著忐忑不已，進而難以賺到錢，有網友就發文表示，自從買股票後，他總會不斷關注動向，「要怎麼樣才可以少看股票？」

一名網友在PTT的WomenTalk板上，以「要怎麼樣才可以少看股票」為題發文，有在投資股票的人總希望自己能藉此賺錢，而不是像投入水中般的頻頻虧損，不過原PO自從買了股票後，便有了「每天中午吃飯都會進去看一下」的習慣。

請繼續往下閱讀...

股票難免有漲有跌，適時的關注標的物當然沒問題，不過如果一直關注，恐怕會影響自己的心情，投資也難以賺錢。因此原PO就希望改掉自己的壞習慣，只想在定期買進股票的那天再觀看就好，而他也好奇，「大家也會每天去看自己的股票嗎？」「要怎麼樣才可以少看股票？」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「買2412（中華電信）」、「ALL IN大立光 」、「ALL IN合一」、「ALL IN宏達電，你就再也不想看股票了」、「改成設定定期定額」、「那乾脆專職在家做股票就好了」。

不過也有網友表示，「每天看一次很合理吧」、「當然要每天看啊」、「每天看很正常」、「每天都會欸，但分散風險，在能力所及，就不會擔心」、「我可以開盤看到收盤」；另外還有網友指出，「90%的人看盤都只看現在漲跌多少點，其他控盤都看不懂，真的不知道看有什麼用」。