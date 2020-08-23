大學生打工為了什麼？網一面倒「就是錢」　過來人推爆1職缺：輕鬆還能看書

▲不少大學生一有空就會去打工賺錢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

課業、社團、愛情、打工可說是大學必修的4學分，不少大學生總耗費大把時間打工，不過卻多以服務業居多，像是餐廳、超商等。一名網友就好奇詢問，對這些大學生來說，這些打工究竟是為了累積經驗，還是單純想賺取零用錢而已經？貼文一出，不少人也分享了自己的想法。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「大學打工是為了經驗還是零用錢」為題發文，幾乎每個大學生都有打工的經驗，撇除真的與主修科系有相關的工作，也扣掉自己有在接案的人，絕大部分的大學生多會選擇服務業，常常現身在飲料店、餐廳、超商等處。

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打工的人又可大致分為兩種，一種是為了趁著出社會前，累積一些經驗和人脈；另種則是單純想賺取零用錢。因此原PO就好奇，「大學生打工主要是要累積經驗還是賺零用錢？」

貼文一出，不少網友都認為應該是為了賺錢，「錢啊！有錢誰要打工」、「錢啊！又不是每個人都富二代，可以每天爽跑趴、買潮服或改車」、「錢啊！那種經驗對求職半點加分效果都沒有」、「大多數只是為了打發時間+賺零用錢」。

不過也有網友給了不一樣的答案，「我朋友還真的家裡有錢，打工只是為了認識妹子而已」、「就訓練人際相處阿！跟XX人磨過，以後就不怕遇到惡人」、「人會比較油條一點」、「藉口躲報告啦」。

▲人力銀行調查顯示，餐飲住宿為大學生打工首選。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，先前還有一篇以「半工半讀適合什麼打工」為題的文章被發在PTT的WomenTalk板上，當時為夜間部新生的原PO就詢問，如果想補貼零用錢和房租，應該找什麼工作比較合適？

網友看到貼文後，大多認為應該要把未來看得比錢重要，「建議你未來想找怎樣的工作，現在就可以先往類似的職務尋找，未來畢業後找工作錄取率會稍微高一點點」、「大學打工只要賺夠生活費，就不要太以錢多為目的，重要的是對未來職場探索銜接有幫助的經驗值」。另外也有大票網友建議，「學校工讀」、「校內單位的工讀生」、「在校內找打工，又輕鬆還能看書」。