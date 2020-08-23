　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

大學生打工為了什麼？網一面倒「就是錢」　過來人推爆1職缺：輕鬆還能看書

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲不少大學生一有空就會去打工賺錢。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

課業、社團、愛情、打工可說是大學必修的4學分，不少大學生總耗費大把時間打工，不過卻多以服務業居多，像是餐廳、超商等。一名網友就好奇詢問，對這些大學生來說，這些打工究竟是為了累積經驗，還是單純想賺取零用錢而已經？貼文一出，不少人也分享了自己的想法。

一名網友在PTT的Gossiping板上，以「大學打工是為了經驗還是零用錢」為題發文，幾乎每個大學生都有打工的經驗，撇除真的與主修科系有相關的工作，也扣掉自己有在接案的人，絕大部分的大學生多會選擇服務業，常常現身在飲料店、餐廳、超商等處。

請繼續往下閱讀...

打工的人又可大致分為兩種，一種是為了趁著出社會前，累積一些經驗和人脈；另種則是單純想賺取零用錢。因此原PO就好奇，「大學生打工主要是要累積經驗還是賺零用錢？」

貼文一出，不少網友都認為應該是為了賺錢，「錢啊！有錢誰要打工」、「錢啊！又不是每個人都富二代，可以每天爽跑趴、買潮服或改車」、「錢啊！那種經驗對求職半點加分效果都沒有」、「大多數只是為了打發時間+賺零用錢」。

不過也有網友給了不一樣的答案，「我朋友還真的家裡有錢，打工只是為了認識妹子而已」、「就訓練人際相處阿！跟XX人磨過，以後就不怕遇到惡人」、「人會比較油條一點」、「藉口躲報告啦」。

▲▼麥當勞成打工族首選企業！攜手1111人力銀行公布最新調查。（圖／記者謝盛帆攝）

▲人力銀行調查顯示，餐飲住宿為大學生打工首選。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，先前還有一篇以「半工半讀適合什麼打工」為題的文章被發在PTT的WomenTalk板上，當時為夜間部新生的原PO就詢問，如果想補貼零用錢和房租，應該找什麼工作比較合適？

網友看到貼文後，大多認為應該要把未來看得比錢重要，「建議你未來想找怎樣的工作，現在就可以先往類似的職務尋找，未來畢業後找工作錄取率會稍微高一點點」、「大學打工只要賺夠生活費，就不要太以錢多為目的，重要的是對未來職場探索銜接有幫助的經驗值」。另外也有大票網友建議，「學校工讀」、「校內單位的工讀生」、「在校內找打工，又輕鬆還能看書」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
舒子晨做棒式…身體下被放「一排寶貝」！只有女生才懂多可怕
人在車上停路邊講電話遭收費員開單！他怒問「故意的？」被罵爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

1280月票搭破萬軌跡曝？苦苓神分析...結局跌破眼鏡：念在他很深情

愛妻瘋狂淘寶！地上多出50公斤「日用品」　網求開箱：買小老婆給你嗎

深夜一瞥嚇到歪腰！地上1顆「女人頭顱」冷眼直瞪　網笑炸：放著晚上防小偷

投保要注意！　這5個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

大學生打工為了什麼？網一面倒「就是錢」　過來人推爆1職缺：輕鬆還能看書

勞動部鼓勵青年職前訓練加入國家隊　每人最多可領9.6萬

美國大選倒數2個月　投資人要為「紅藍浪潮」做好準備

台股同時爆出「天價＆天量」　名師：台積電攻不過466元就結束了！

全台首座8K投影劇院曝光！台達電海洋紀錄片：鯨魚「從出生到鯨落」封存33噸CO2

7-11營收高！他好奇「稱霸超商界」關鍵是？　網狂吐優勢：去過離島就秒懂

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

李芷婷簽唱會謝和弦突現身告白　坦言：我是真的滿嚇到的

超刺激！挑戰「61層樓」高空彈跳　情侶突破恐懼...空中深情一吻❤

前方三寶突停下！他歌唱一半急煞　後車煞不住追撞...網：真的乎乾啦

模擬「入境普篩」醫療體系恐崩潰　陳時中：多花8億台灣可能變孤島

《超犀利趴11》老王樂隊.宇宙人輪番登場　劉若英《後來》唱到哽咽..全場大合唱

投保要注意！　這5個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

大學生打工為了什麼？網一面倒「就是錢」　過來人推爆1職缺：輕鬆還能看書

勞動部鼓勵青年職前訓練加入國家隊　每人最多可領9.6萬

美國大選倒數2個月　投資人要為「紅藍浪潮」做好準備

台股同時爆出「天價＆天量」　名師：台積電攻不過466元就結束了！

全台首座8K投影劇院曝光！台達電海洋紀錄片：鯨魚「從出生到鯨落」封存33噸CO2

7-11營收高！他好奇「稱霸超商界」關鍵是？　網狂吐優勢：去過離島就秒懂

油價終止連四漲！台灣中油吸收0.5元漲價「汽柴油明起不調整」

必修停損基本功！入場金額「砍半」　為價格波動預留空間：很難剛好

政商齊聚追念！劉德音、鄭崇華、尹衍樑出席「郝柏村追思會」現場

「8樓vs.12樓」差在灑水系統　過來人痛花12萬遮蔽！一派反戰：會很感謝它

羽球排名賽／中華羽協攜手輔大運醫　「楊肉盧」體驗直呼幫助大

女騎士踹狗下車！1歲瘦汪「發抖回頭」　新竹動保團體急安置

憨厚柴2個月笑不出來！　收驚得知「醋桶原因」媽傻眼...一招重拾牠笑容

颱風餘威...後壁湖漁港11立槳水客體力不支　海巡2艇救援

半熟蛋一口爆漿！高雄「炮蛋蔥油餅」30元就能吃到　必加秘製南洋酸甜辣椒醬

中職／統一新洋投泰迪24日二軍先發　下週有望直升一軍

頂樓曬內衣褲遭「死亡凝視」！她看監視器畫面崩潰：超噁心

今年颱風營養不良又閃過台灣原因曝　專家揭最扯一年...曾閃過34個颱風

七夕限定打卡點！嘉義「沉睡大白熊」換上啾咪口罩...提醒防疫重要

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

財經熱門新聞

台股爆量警訊響了　達人艾蜜莉：持股已大降至2成

只要選擇做這件事　勞退月領足足多15000元

房價狂飆到底誰在買？網點名3種人

朋友借錢買聯發科套牢在720元...他PO文求助

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

質疑土豪哥造假　本尊500萬對賭

菸害防制法擬將送政院　影響市場3大重點

愉悅退休生活　1800萬元房子+勞保月領金

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

漲價題材股又來了！

華為手機難產恐退出市場？　台廠供應商收到暫停供貨通知

政商齊聚！企業家出席「郝柏村追思會」現場

下周油價擬漲0.5元　中油擬吸收漲價「九五汽油站穩24元大關」

名師：台積電攻不過466就結束了

更多熱門

相關新聞

鬼月期間房仲很閒嗎？過來人曝：這2年超忙

鬼月期間房仲很閒嗎？過來人曝：這2年超忙

進入農曆七月這個俗稱「鬼月」的月份，總有著很多禁忌，例如不宜大興土木、搬家等，也很少人會在鬼月買房。就有人好奇在PTT的home-sale板上發文，認為比較少人會在鬼月去看房、入厝、買房等等，所以這個月應該是房仲業最輕鬆的時候，「不知道房仲業者通常在鬼月的時候，都在忙啥做哪些事情呢？？」

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

大學宿舍9月起禁止檢疫　潘文忠：爭取集中檢疫所

大學宿舍9月起禁止檢疫　潘文忠：爭取集中檢疫所

3年過來人曝「百元快剪」本質：就賭博

3年過來人曝「百元快剪」本質：就賭博

KAKAO台灣店開幕！他等4hrs才進場：超扯

KAKAO台灣店開幕！他等4hrs才進場：超扯

關鍵字：

大學生大學打工半工半讀工讀工讀生PTT服務業餐飲業

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

5歲童被忘在校車　60度狂烤9小時

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

硬上18歲女同事…計時器突響！他秒停手下場曝

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1斤怎賣

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

15歲女25樓躍下！　爸衝去接被砸中「兩人當場死亡」

52輕斷食比168斷食法更適合你

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

色情業被掃蕩後低調營業　連三倍券都收

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

透天頂樓「缺2片磁磚」　工地師傅嚇壞

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

更多

最夯影音

更多
《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊

《以家人之名》齊明月媽媽狂碎念　女兒一回嘴..「關心妳還不領情啊
鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

鄭爽直播突發火大罵「真的反感」！　怒轟賣貨太商業…正妹網紅尷尬離場

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

發大財？男蘭嶼撿「飄怪香黑石」 回家冒香汁...初估價值高達600萬

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

淡水3歲女童半夜「離家出走」！ 狗保母+父愛爆棚警暖陪伴返家

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

林依晨「做甜點慢慢來」鄭元暢快崩潰ＸＤ　直樹為湘琴細心擦臉…下秒繼續鬥嘴！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面