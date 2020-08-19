不畏疫情振興產業！　經濟部祭方案助中小企業撐過難關

▲經濟部舉辦一系列的「產業振興座談會」，協助受疫情影響的企業走過難關。（圖／經濟部中小企業處提供）

財經中心／綜合報導

新冠肺炎（COVID 19）疫情衝擊全球，台灣不僅身為防疫模範生，經濟發展上更超前部署。經濟部中小企業處18日表示，以「風雨過後 我是你堅強的靠山」為主題舉辦一系列的「產業振興座談會」，首場於台大醫院國際會議中心舉行，協助受疫情影響的企業，解決經營危機。



經濟部中小企業處指出，目前台灣中小企業超過143萬家，佔全台企業家數97.7%，為因應疫情後不同產業在輔導與資金上的需求，持續保有產業競爭力，經濟部與金管會、7大公股銀行結合中小企業聯合輔導基金會更舉辦一系列的「產業振興座談會」。

首場由彰化銀行主辦，聯輔基金會協辦，與會者有金管會主委黃天牧、中小企業處處長何晉滄、彰化銀行董事長凌忠嫄、金管會銀行局局長莊琇媛、聯輔基金會賴坤成董事長及許婉琪總經理。

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▲金管會主委黃天牧。（圖／經濟部中小企業處提供）

面對疫情挑戰，台灣不僅防疫有成，經濟發展更超前部署。金管會主委黃天牧強調，中小企業下個階段將邁向振興，將會全力支持，未來會與銀行加強合作，強化對中小企業的服務。

經濟部中小企業處處長何晉滄也說，政府彙整協助企業融資的鐵三角，包含公股銀行、聯輔基金會以及信保基金，聯輔基金會也配合政府政策，積極擴充成為擁有百餘位規模的財務顧問團，協助紓困政策一一到位，透過顧問的專業，教育小規模營業人與銀行打交道，也有助於未來的財務往來規劃。

此外，這場「產業振興座談會」更邀請鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真以「後疫情時代商業模式的改變與創新」為題發表演說，而台灣通用紡織科技股份有限公司執行長趙均埔、上島食品股份有限公司總經理陳家昇等代表參與座談，更結合各地縣市政府資源，提供企業交流發展平台，讓政府的紓困措施可以真正接地氣解決中小企業面臨後疫情時代的經營問題。

經濟部中小企業處表示，這一系列「產業振興座談會」共有7個場次，分別為台北（8/18）、台中（8/19）、高雄（8/20）、台南（8/21）、桃竹苗（8/25）、台中（8/26）、台北（8/31），每場次50人，額滿為止。