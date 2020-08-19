「愛奇藝專法」9月初上路　代理商：最壞情況將退費

▲OTT專法公告期限將滿，愛奇藝台灣站恐受影響。（圖／歐銻銻娛樂提供）

記者邱倢芯／台北報導

經濟部昨（18）日預告，「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」修正草案，將代理或經銷中國大陸OTT及相關商業服務，明訂並非開放陸資投資項目，外界皆認為，此舉無疑替先前通傳會（NCC）所通過的OTT影音管理法草案加重「中資」背景的OTT平台打擊力道。

針對OTT專法，愛奇藝台灣站歐銻銻娛樂董事長范立達先前受訪時即表示，無論專法最後的定案為何，歐銻銻娛樂一定會保障消費者的權益；不過若是遇到最壞的情況（立法完全禁止愛奇藝服務），那麼就會針對付費會員進行退費。

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而針對昨日經濟部的法規預告，歐銻銻娛樂也發出聲明指出，因為目前仍屬於草案預告階段，尚未實施，也無法預知未來正式公布的法規命令是否會有變化， 因此無法評論或回應。草案預告期內仍會循程序表達意見。

不過，究竟何謂「OTT專法」？根據NCC所公告的草案內容指出，這項草案有5章共20條，內容主要包括：納管與登記範圍、重要資訊揭露規範、禁止不當內容、自律規範與我國內容輔導獎勵措施等。草案內容特別針對非法提供網際網路視聽服務的業者，例如提供非法大陸OTT業者電信設備或電信服務，最高可罰五百萬元。

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