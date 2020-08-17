蘋果前CEO：今年市值衝上2兆美元　2030年iPhone比原始機「強大十億倍」！

▲蘋果前執行長約翰·史卡利（John Sculley）看好蘋果市值今年可達2兆美元。（圖／webpronews網站）

記者吳佳穎／綜合報導

蘋果前執行長約翰·史卡利（John Sculley）預測，蘋果市值今年年底前將達到2兆美元，相當新台幣58.78兆元，到2025年，蘋果市值將突破2.5兆美元；他還表示，到了2030年，iPhone的功能將比賈伯斯當年推出的原始iPhone「強大十億倍」。

「iPhone不但在2020年代沒有消失，還有歷久不衰之勢。」史卡利接受CNBC專訪時表示， 實際上，如果看蘋果公司投資的微處理器技術，有人估計到2030年，iPhone的功能將比賈伯斯當年推出的原始iPhone強大十億倍。

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史卡利認為，蘋果的起飛跑道很長，在2020年到2030年這十年中，「服務」將是最重要的獲利引擎。光是「服務」，預估2025年將可為蘋果賺達500億美元利潤。

史卡利說，看看蘋果iPhone透過出色的垂直整合技術，可以控制多少事物。這意味它的服務類型非常廣泛。加上5G在全球部署，等於替蘋果鋪好的起飛的大跑道；從運營和執行能力來看，蘋果也是世界上最有能力的公司。

雖然許多人詬病，蘋果不若先前創新。史卡利說，實際上，在建構重要的生態系統的方面，它具有很大的創新性。 例如，Apple今年宣布的應用程式（App）庫，讓人們更輕鬆地添加更多App，並能夠升級，這就是Apple的獲利引擎。在服務方面，史卡利非常看好蘋果，說這是一家長期成長的公司。