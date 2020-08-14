又被拒絕核卡！神人整理10招「脫離小白」　增加成功申辦信用卡機率

▲使用信用卡的好處多多。（圖／記者紀佳妘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

信用卡在市面上越來越普及，不但能夠享有許多優惠，還能累積自己的信用分數，甚至具有延後付款時間的理財功能，不過，信用小白或剛出社會的新鮮人卻也常頻遇瓶頸，因為少與銀行往來，進而被拒絕核卡。因此，痞客邦「竹風理財筆記」的其中一篇文章就整理出10種方法，讓民眾提高被核卡的機率。

文中整理出10個增加信用卡核卡機率的方法：

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1、穩定工作3至6個月再申請信用卡

銀行在核准信用卡時，很在意持卡人未來的還款能力，因為一旦無法取得還款，就會變成銀行的呆帳。所以民眾最好在工作3至6個月後，證明自己的實力不會一下就被炒魷魚，這時再拿著3至6個月的薪資單或薪轉證明來申請信用卡，核卡機率就會大大上升。

2、有公司行號可以照會

有固定的上班地點，就可以讓銀行打電話找到人，減少申請人跑路的風險，因此也能夠增加核卡的機率。

3、去國稅局申請所得清單

所得清單上面有薪資、利息、股利收入，可以證明持卡人有足夠的收入來支撐，還款沒有問題。

4、銀行的定期存款單

如果有30萬元以上且持有6個月以上的定期存款單，通常可以證明有長期且大量的閒錢，不會還不出錢。（不過金山銀山也怕坐吃山空，銀行還是比較喜歡有穩定工作、現金流的人，所以趁有工作時先辦卡是比較好的方式）

5、名下有不動產

雖然這個比較困難，不過如果剛好名下有不動產，附上去也可以增加核卡機率。



6、有貸款的還款紀錄

如果信用卡累積足夠的信用分數後，才比較好申請貸款，不過學貸就比較不同，如果曾經有學貸的還款紀錄，也會增加核卡機率。（如果有錢繳學費，也還是可以考慮申辦一年學貸）

7、在薪轉戶、活存或定存的往來銀行辦第一張卡

在有往來的銀行辦卡，銀行可以很輕易調到金錢的往來紀錄，尤其是薪轉戶，可以看到薪水的進出，大大增加銀行核卡的信心。反觀外商、公股銀行會比較難核卡，因為他們的審核比較嚴謹，所以難度也較高。

8、先辦實體消費的聯名卡

大賣場、百貨公司的聯名卡會比較好核卡，很適合做為第一張申辦的卡，所以未必要急著去挑戰難度高的，不然一旦被拒絕，其他銀行可能會比照辦理。

9、辦新上市、正在衝發卡量的信用卡

為了能達到目標的發卡量，業者審核的標準可能會放寬一點，像現在各家銀行在推的網銀也是，可以先辦網銀並在裡面放點錢，接著再申請綁網銀的信用卡，這樣也會增加核卡的機率。

10、3個月內不要辦超過3張信用卡

申請信用卡的紀錄會掛在聯徵上面3個月，如果短時間內申請大量信用卡，銀行會覺得申請人急於用錢，信用風險高，進而拒絕核卡，所以3個月內不要申請超過3張，不管有沒有核卡都3個月後再申請。（同家銀行的信用卡不在此限，因為信用卡額度共用，舊戶也不用重新拉聯徵）

文中也提醒，當民眾開始使用信用卡後，千萬不要遲繳、只繳最低金額、預借現金，因為這些都會降低自己的信用分數，讓日後申請信用卡的程序變得更困難。

本文經《竹風理財筆記》授權提供，全文點這裡

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