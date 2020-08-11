慢性咳嗽別瞎治！　看看是不是這11個禍源引起



圖文／常春月刊



不少人一定都有過這樣的經驗，從罹患感冒之後，就引發嚴重的咳嗽，日也咳、夜也咳，一咳起來就像停止不了似的，每每咳到聲嘶力竭，甚至連喉嚨都咳啞了，沒想到一個多月過去了，頑固的咳嗽一直好不了，尤其清晨常常咳醒，嚴重影響睡眠。



「為什麼咳嗽老是治不好？」這句話是許多久咳患者的心聲，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，咳嗽背後的原因相當多，很多症狀又都很相似，難怪有句台灣話俗語說：「醫生驚治嗽」，這也說明了醫師面對咳嗽病人的心情。



咳嗽是身體必要的防禦機制，當人體的呼吸道受到外在刺激，呼吸道的神經接受器就會將訊息傳到腦部的咳嗽中樞，進而產生咳嗽反應，來清除刺激物。



蘇一峰強調，咳嗽與氣管、支氣管與肺部有很大的關係，咳嗽本身是胸腔科的專長，但病人常常咳一個月以上，有時支氣管可能都已經形成慢性病變了，嚴重影響到後續的治療效果。



氣管、支氣管與肺部是重要的呼吸器官，久咳不癒時，常是有重要的病因需要處理，有些咳嗽甚至會嚴重危及生命，因此，面對咳嗽應該要更慎重的處理。蘇一峰認為，最好在咳嗽的第一時間就去看胸腔內科，查出造成咳嗽的背後原因：







1、細菌、病毒與微生物感染：



通常出現咳嗽症狀時，還會伴隨發燒、體重減輕，也會有黃綠色的痰分泌物，嚴重時，更可能會咳出血絲痰，引發肺炎的話，恐怕會致命。



感染黴漿菌就是一種容易造成久咳的頑固病菌，其實只要檢驗確定是黴漿菌後，對症下藥就會有很好的治療效果。不過，臨床上醫師很難第一時間就能夠判斷出是黴漿菌感染，往往使用其他藥物都對黴漿菌沒有效果，因此容易造成咳嗽一個月以上的情況；另外，結核菌也會造成咳嗽，更是國內的法定傳染病，症狀與一般咳嗽症狀難以區分，但肺結核較容易出現發燒、血痰、體重減輕等症狀，一旦確診之後，必須做好隔離，以免造成群聚傳染。



2、氣喘：



這可說是國內久咳很常見的原因之一，通常除了咳嗽之外，也會伴隨少量的痰。氣喘急性發作造成的咳嗽，多事感冒咳嗽之後，導致氣管變得敏感，而空氣污染也是引發氣喘咳嗽的重要原因之一，這類氣喘患者尤其在清晨更容易咳醒；或是在不可避免的空污環境時，也很容易造成氣管的敏感，造成咳嗽症狀的發生。



3、鼻涕倒流：



鼻腔或鼻竇因為發炎而產生過多的鼻涕分泌物，正常這些分泌物會往後流到喉嚨，一般不會有任何感覺；但當鼻腔分泌物變的過度黏稠，或是分泌量過度增加，就會讓人感覺有痰卡在喉嚨，喉嚨癢、常咳嗽，甚至讓患者常想做出清喉嚨的行為，這類病人尤其是躺著的時候容易咳嗽。







4、慢性阻塞性肺病：



咳嗽是一種慢性肺部發炎的典型症狀，易好發在長期有菸癮的人身上，因菸品中的化學物質長期刺激氣管造成支氣管慢性發炎，氣管與支氣管常呈現變形而影響空氣通過，肺泡也出現肺氣腫的病變，進而影響氣體交換功能，如果不接受治療的話，恐怕會窒息死亡。



5、胃食道逆流：



胃食道逆流所造成的慢性咳嗽相當常見，平常胃內食物主要靠下食道括約肌，來避免回流到食道內，一旦括約肌功能異常，就會造成胃酸或逆流，而造成食道與附近組織發炎。這類患者的咳嗽通常發生於躺下來準備睡覺的時候，且也常會合併反胃、打嗝、嘴巴有苦酸味、火燒心等症狀。



6、肺癌：



慢性咳嗽咳不停，少部分人是因為肺部腫瘤所造成，因為當腫瘤刺激支氣管壁或是阻塞到空氣進出的時候，就會引起咳嗽反應。



7、神經過度敏感：



有些過動症或妥瑞氏症患者，因神經過度敏感，因而導致不斷的咳嗽，這種情況需要接受精神科治療，才能改善症狀。



8、藥物：



臨床上有部分高血壓藥物，像是血管收縮轉換酵素抑制劑等這類型的藥物，它的副作用會引起咳嗽。如果患者必須長期服用，且還是一直咳嗽不止，最好跟醫師討論調整換藥，當藥物停止使用後，通常久咳症狀就會停止。



9、吸入異物：



一般人吃東西嗆到咳出來就好，吃東西時不小心嗆到，甚至把東西掉進氣管，或者熟睡放鬆時，口水跑到氣管，都會造成咳嗽不止。



10、環境濕度：



最適合氣管的環境濕度大約為50～60%，不管是太乾或太濕，都容易引起咳嗽，像冷氣房太乾，呼吸道黏膜水分蒸發太快，會降低自我保護的能力，然而太潮濕的環境，則容易孳生黴菌，造成呼吸道的負擔。







11、空氣污染：



部分慢性咳嗽患者是受到空氣污染的影響，空氣裡包括PM2.5等有毒物質，都會刺激肺部氣管，不過，這個原因則常常被大家忽視。



延伸閱讀：

請繼續往下閱讀...

酷酷嗽吃喉糖能緩解？ 10種天然止咳食材報你知

有氣喘不能吃冰？ 沒那麼嚴重！把握4原則就能吃