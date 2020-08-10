爆TikTok有7億用戶隱私「恐成美武器」！　字節跳動急回應：散布謠言

▲字節跳動是TikTok母公司。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

微軟欲收購國外版抖音APP「TikTok」，近日成為外界關注焦點，軟體安全也受到討論。大陸影音網站BiliBili（俗稱B站）上有影片稱，TikTok背後有7億大陸使用者資料隱私，可禁但不可賣，不然會成為美國手中的武器。對此，母公司字節跳動緊急回應。

字節跳動9日發佈聲明表示，近期，所謂「TikTok背後是7億中國使用者資料隱私」的謠言在B站廣泛傳播。特別發聲澄清，TikTok是字節跳動旗下一款面向海外市場的短影音APP，在產品運營過程中不會涉及國內使用者資料。而對於B站及相關創作者散佈謠言，引發公眾情緒，字節跳動透露，保留追究法律責任的權利。

▲字節跳動回應7億用戶隱私傳言。（圖／翻攝自今日頭條）

位元組跳動7日曾發佈一份對美國政府行政命令的聲明，內容中指出，TikTok被質疑的資料收集行為，一直都是全世界數以千計的移動程式的常規做法。TikTok從來沒有與中國政府共用使用者資料，也從未應要求審查過內容。

字節跳動指出，公司通過建立透明度中心（Transparency Center）的方式，公開了審核政策和演算法原始程式碼，還沒有同類型科技公司承諾履行這樣的責任。如果美國政府不能給予公正的對待，將訴諸美國法院。

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