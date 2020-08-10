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康和證董事長鄭大宇專訪／自營部抓對漲勢「上半年獲利是2007年來新高」！　

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◎採訪：邱佩琳、李錦奇、陳心怡
◎攝影：周宸亘、謝婷婷

文／陳心怡

康和證券去年轉虧為盈，今年在疫情衝擊下，仍交出亮眼成績，康和證券董事長鄭大宇接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，獲利關鍵在於泛自營業務，「透過風險控管，才能提前佈局掌握到台股4月的V型反轉，賺到6月股市上漲的獲利。」

康和證券今年6月大賺2.31億元，單月稅後EPS0.39元，幾乎相當於去年全年獲利，印證了證券業特性「一年不開張，開張吃三年」；累計上半年稅後盈餘3.27億元，稅後0.55元，已經超過去年全年的獲利（稅後淨利2.77億元，稅後EPS0.45元）。

請繼續往下閱讀...

鄭大宇透露，康和3月份自營部位最低降到2億左右，但4月份馬上又拉到十幾億，有追上來，而且有抓到具備趨勢的股票，等於是「長線有保護，短線也不怕這些股票跌。」

由於康和前年賠錢，所以公司對於自營部的風險控管更加謹慎，鄭大宇表示，現在每個禮拜都開績效會議討論，一旦有風吹草動，要出脫股票也比較快。

▲▼康和證券董事長鄭大宇專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲康和證券董事長鄭大宇。（圖／記者周宸亘攝）

鄭大宇說「我都會跟同仁講，盡量買一些大型權值股或是流動性高的股票，要出比較好出，不會像一些股票，例如生技股，漲很多，但一跌要賣都賣不掉，就是因為風險控管好，所以第一季大盤重挫時，康和證券自營部賠錢賠得少，接下來要賺錢比較容易追上。」

鄭大宇提到，新金部今年改變策略，過去主要以權證交易為主，而今年股票權證選擇權的發行已經不做了，改為做ETF跟期權的套利，在三月份股災中也抓到很多套利的機會，包括原油大跌等等，所以也賺了不少錢，今年也是表現很好的一個部門之一。

▲▼康和證券董事長鄭大宇專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭大宇帶領康和證券穩扎穩打獲利。（圖／記者周宸亘攝）

此外，鄭大宇指出，康和資訊部門核心自製率已達90%以上，以今年3月推出的逐筆交易系統為例，公司在兩年前就已經投入了，所以速度是全台灣最快的，大概2毫秒的交易速度。鄭大宇說，「這部分很多投資人可能感受不到，因為過去是每5秒搓合一次，但逐筆交易推出後這個優勢很明顯顯現出來，因為很多一開盤就漲停鎖死的股票，我們都可以搶到交易前三名，所以對做當沖或程式交易的投資人來說差很多，所以也有很多中南部和花東的客戶特地北上來康和開戶，為的就是要搶速度。」

對於今年的業績展望，鄭大宇信心滿滿地說，光上半年已達到目標70%，如果近期行情能維持，差不多就100%達成了。「我們現在也在思考是不是該做停利，但仍在討論階段，因為行情隨時在變，只能抓得緊一點，今年上半年是我從2007年以來獲利創新高，我在六月份其實就有停利放暑假的想法，但是好險當時沒說，講出來就會少賺很多。」

康和證券今年正好滿30年，也算是開始進入中年階段，同仁年紀每年也都穩定成長，鄭大宇期許公司可以更年輕化，也希望多找年輕人進來培訓。鄭大宇說「證券市場過去大家不是非常重視，所以留才不容易，加上年輕人比較浮動，同業薪水高一點就被挖角，但今年我們有找到幾個年輕人進來，他們非常積極，跑業務也跑得比老的營業員還積極，所以我覺得這是一塊我們可以加強耕耘的地方」。

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