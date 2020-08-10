康和證董事長鄭大宇專訪／辦公室有如藝展空間　收藏陳列各國藝術品

◎採訪：邱佩琳、李錦奇、陳心怡

◎攝影：周宸亘、謝婷婷

文／陳心怡

一走進康和證券董事長鄭大宇的辦公室，很難不被裡頭各式各樣的藝術品吸引，年僅48歲的鄭大宇，不僅為了公益親自領軍投入單車環島，也熱愛收藏各國的藝術品。今年正是康和滿30年，鄭大宇希望帶領康和轉型，朝向更年輕化的目標發展。

鄭大宇接受《ETtoday新聞雲》專訪時，大方介紹自己收藏的藝術品，其中一樣是一位印尼藝術家，以貧窮觀念為出發的藝術作品，以廢棄的鐵鏽和鐵絲製作而成，結合印尼當地爪哇人、土人在跳舞的元素，做出雕塑作品，鄭大宇說「這位藝術家很少做雕塑，主要都以油畫為主，而且我覺得他能利用沒有價值的東西，做出這樣的藝術品，相當特別。」

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▲康和證券董事長鄭大宇熱愛收藏藝術品。（圖／記者謝婷婷攝）

另外，辦公室沙發旁還有一個造型特殊的藝術品，不但會轉動，關燈後還會發出閃亮綠光，鄭大宇說，這個法輪是菲律賓藝術家從聖經裡獲取靈感，上帝為了要改造，所以用大火把世界毀滅掉，人的手從火焰中竄出，人手和火苗不斷在轉動，如同輪迴般的神意境，非常吸引人。

▲鄭大宇辦公室裡造型特殊的藝術品，不但會轉動，還會發出燈光。（圖／記者謝婷婷攝）

鄭大宇除了相當愛收藏各國藝術品外，也積極帶領公司投入公益活動，今年是第三年參與中華基督教救助協會「1919愛走動-急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，這次計畫騎完全程，鄭大宇說，過去第一年參加騎四天，第二年騎八天，另外，今年也號召幾位同事一起，包括期貨董事長跟保代總經理，都是第一次加入環島騎車行列。

鄭大宇說「當你把每寸土地都騎過，才能了解我們所謂的寶島是什麼樣的情況，可以看見中南部和東部的急難家庭還是很多，他們光靠政府協助的力量是不夠的，所以需要運用民間的力量去協助。」

▲鄭大宇(中)第三年參與單車公益環島。（圖／康和提供）

除了腳踏車環島公益，鄭大宇也擴大參與其他公益活動，包括捐款贊助財團法人台灣省私立普門仁愛之家關心老人長照問題、贊助稻江商職青棒隊關懷原住民弱勢家庭，也為台灣的國球發展奉獻心力。

鄭大宇也期許未來康和將以更多具體行動支持公益關懷，並持續鼓勵同仁投入社會服務與慈善活動，形成康和的企業文化。

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