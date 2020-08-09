手上多出10萬元怎麼用？他笑「ALL IN 黃金」...行家：審視1關鍵再決定

▲原PO手上多出10萬元，好奇應該如何運用才最妥當。（圖／記者柯振中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果手上突然多出一筆錢或得到意外之財，在短時間內可能多會難以規畫要如何運用，但要是不早日完善理財，錢很容易一下就被花光光。一名網友手上多出了10萬元的現金，因此便好奇「可以做哪種存款比較好呢？」貼文一出，立刻引發網友熱烈迴響，雖然大家的想法不盡相同，但有人就指出，無論如何都應該先知道這筆錢對自己的定義是什麼。

一名網友日前在「存錢公社」上發文詢問，當手上有一筆10萬元的現金時，通常會怎麼運用，「可以做哪種存款比較好呢？」貼文一出，立刻引發熱議，而原PO隨即也在留言處現身補充，自己已經備足緊急預備金，所以才想了解有沒有不錯的理財方式。

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不少網友紛紛留言表示，「數位銀行高利活存，例：永豐大戶50萬（元）活存年息1.1%」、「10萬就（聯邦）new new bank 2%活儲利息，不過公告只到10月底，而且申辦進度很慢」、「建議定存當緊急備用金即可」、「郵局或銀行存起來做生活備用金」。

不過也有許多網友認為，不一定要全把10萬元拿去存起來，「可以買基金」、「黃金all in」、「ETF吧，不過不會全買同一支...分散買」、「存股票」、「3支0056（元大高股息）」、「買樂透」、「買外幣」、「存00878（國泰永續高股息）」、「拿去買第一金，放著領股息」。

此外，還有網友點出關鍵，「要看這10萬（元）對你而言是什麼樣的定義」，如果是歸在緊急預備金的範圍，就可以找高利率的帳戶存著備用；反之，如果確定5年內不會動用，做風險較小的投資也是不錯的選擇。