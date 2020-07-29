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保德信投信總經理張一明專訪／幫有錢人賺錢還不夠　希望成「退休專家」幫助更多人

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▲▼保德信投信張一明總經理專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲保德信投信總經理張一明。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：陳心怡、李錦奇
◎攝影：湯興漢

文／陳心怡

許多人從來沒想過，台股居然會在疫情還沒真正結束前，創下歷史新高點。保德信投信總經理張一明接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，大家都知道現在市場是用金錢堆積起來的，很多市場估值容易受風吹草動影響，造成回檔的藉口，所以在這種表面上看起來樂觀，但其實充滿回檔風險的情況下，不斷提醒客戶要注重風險控管，最好的方法就是做資產配置。

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張一明認為，展望資產管理產業發展，退休議題是一大關鍵，勞退新制適用的人有八九百萬人，大家提撥的退休金放到大水庫裡面，現在擔心它會破掉，先前有媒體說如果靠著加強投資績效，就不用可慮「出水大於進水」問題，不過他非常反對這種論調，「這種真的不能搏，現在水庫缺的，不是小小5%、10%而已，而是十幾趴，你根本不可能靠著投資去補滿，這問題還是得回歸出水量跟進水量平衡，再來看投資報酬率，所以我覺得下一波會帶動行業發展的，而且是對大家都好，絕對是退休」。

張一明說「我們這個行業過去三十年做對一件事情，就是幫有錢人賺錢，但畢竟有錢人不是全部，但退休是每個人都需要的，這就是為什麼我們一直要做退休的原因，很多人會覺得我們在打高空，但我們希望可以照顧到台灣八九百萬人，對社會更有貢獻及影響力。

▲▼保德信投信張一明總經理專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲張一明認為主動基金最大優點在於可以創造超額報酬。（圖／記者湯興漢攝）

近期，ETF（指數股票型基金）越來越流行，討論度也相當高，張一明認為，有些人會說ETF之所以流行，是因為主動基金不行了，贏不了大盤，所以乾脆買被動操作基金，但是這也說不準，主動操作和被動操作其實是有週期性的，雖然目前大家一面倒向被動操作基金，但其實有很多主動操作基金是持續打敗大盤的，意思是可以創造超額報酬，反觀被動操作，不會有超額報酬，只會有市場報酬而已。

張一明非常有自信地說，保德信投信內部對於基金經理人設定的KPI相當高，不是希望他們的績效只跟大盤一樣，既然跟投資人收取管理費和手續費，一定要創造更好的附加價值，要不然大家都去買ETF就好了，且還比較便宜，因此保德信投信大部分的基金是可以超過目標指數5%以上。

「保德信的文化其實比較保守，因此一方面希望基金經理人可以創造超額報酬，另一方面我們在整個投資流程上控管是相當嚴謹的，包括下檔風險的控管，以及在Tracking error（追蹤誤差）不能太高的情況下，靠著選股打敗大盤，那才是真正的功力。」張一明說。

▲▼保德信投信張一明總經理專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲張一明希望退休基金可以幫助到更多的人。（圖／記者湯興漢攝）

張一明說，公司這樣的精神也延續到做固定收益基金，以後這些不同類型的資產類別都有了後，保德信投信希望變成退休方面的專家，這塊是台灣投資人特別需要的，尤其是年輕人，因為現在大家都覺得政府不可靠，退休金隨時要破產，求人不如求己，現在應該要多存一點。

張一明說，像是「保德信168聰明定期不定額」就是為基金長期投資人提供加強風險控管的服務，投資人既能保有定期定額投資基金的功能，又增加不定額扣款的功能，當基金淨值漲幅達到20%時，系統會幫投資人減少扣款金額，降低投資人買高的風險；當基金淨值跌幅至10%時，系統會幫投資人加碼買進，用更多的資金買進更多價格便宜的單位數，使得投資人手中的基金平均成本降低。

張一明解釋，168聰明定期不定額其實是很簡單的母子基金投資觀念，有核心也有衛星配置，核心就是以長線來看波動度較低的，譬如說固定收益，會是資產配置的根本，衛星就是搭配季節性的變動，或是有些有週期性變化的特殊產業，像是全球能源，因為前陣子石油價錢波動大，短期會有點機會，因此核心和衛星搭配起來的方式，只要投資人隨時覺得有機會的時候，就可以到衛星基金去投資，等到獲利了結或停損停利再回到母基金。透過這樣一個週而復始的投資，讓投資人資產部位逐漸壯大。

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