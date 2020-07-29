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保德信投信總經理張一明專訪／年輕人投資把握2大原則　挑選基金用4P法則

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▲▼保德信投信張一明總經理專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲保德信投信總經理張一明。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：陳心怡、李錦奇
◎攝影：湯興漢

文／陳心怡

身處低薪、人口老化、物價又節節攀升的台灣，對於人生剛起步的年輕人而言，難免也想靠投資迅速累積財富，但看著投資標的五花八門，實在不知道該從哪投資起。保德信投信總經理張一明接受《ETtoday新聞雲》專訪時建議年輕人，投資其實不複雜也很簡單，只要把握兩大原則：第一，不懂的東西不要投；第二，克服四種人性的障礙，「貪婪、恐懼、無知、從眾」。

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張一明舉例，貪婪就好比投資人看到股票漲10%，就會想等到20%、30%在出場，沒想到後來倒賠回去；恐懼跟貪婪則相反，今年三月份很多人看到股市暴跌都不敢進場，沒想到後來台股漲了幾十趴，實際上能夠賺到這段的人不多，就算是很多人搞不清楚狀況下，買到賺到，但也只有一次機會，不會有第二次，因為那叫做運氣；至於無知跟從眾，是連在一起的，從眾就是看隔壁的買台積電，覺得不錯所以也跟著買，但台積電已經不錯十年，現在位階已經有點高了。

張一明說，市場上投資標的種類繁多，年輕人可能這個也想試試，那個也想碰碰，但投資最主要的目的，其實就只是賺錢而已。「假設你有一萬塊，去投資十樣東西，賺了一萬塊，跟你用相同的錢投資一樣東西，也是賺一萬塊，那你要選擇哪一個？」相信大家都會選用簡單的方式投資。

年輕人是在跟時間賽跑，年輕的本錢，就是有時間跟承擔風險能力，這些在投資上是非常有利的」張一明鼓勵年輕人要積極、爭取時間，懂的東西投資一樣就好，懂股票就買股票或股票基金，都不懂就買基金，看不懂進場時間就用定期定額，不要一次看那麼多東西，好好研究一兩樣，如果實在都沒時間，那就交給基金。

▲▼保德信投信張一明總經理專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲張一明鼓勵年輕人利用時間追求超額報酬。（圖／記者湯興漢攝）

近期，高配息及ETF（指數股票型基金）討論度爆棚，尤其是高配息，已成為許多投資人選擇投資標的的關鍵。張一明提到，台灣高配息有兩種，一是傳產類，比較不會有風險，但另一半非傳產的高配息股就不一定了，有時候公司配發高股息，其實是想維持高股價，所以投資人除了看配息率外，還要看配息跟獲利的比例。假設一間公司去年EPS是3元的話，配息卻配4元，那是公司拿出它的保留盈餘，算是超配，但有些公司配5元，實際上有賺10元，等於只配了50%出來，且持續這樣配，那投資人就可以買進，因為它還會有超額報酬。

至於關注度也相當高的ETF定期定額，張一明認為，做ETF的定期定額也是可以，但ETF就是提供市場報酬，如果投資人做一些主動管理基金的定期定額，它會給你超額報酬，正常情況下經濟持續成長，年輕人要跟時間賽跑的話，當然要找有超額報酬的產品投資。

許多人在挑選基金時，最先看的是績效，但張一明有著不同見解，他認為績效只是一個結果，挑基金其實有「4P選擇法」，分別為「Philosophy 投資哲學、People 投資人力、Process 投資流程、Performance 投資績效」。

張一明說，這4個P是有按順序的，首先看基金公司的Philosophy，很多人不知道怎麼看，但其實很間單，每間公司都有自己的官網，你去看他的產品，找成立很久且規模大的基金，那表示叫好又叫座，再者，中間兩個P是一體兩面，基金經理人是People，他的投資流程就是Process，這兩者都可以從口碑觀察出來；最後一個才是去看績效，績效會建議至少看一年三年，多比較幾家後，就會發現每家擅長的不一樣。

▲▼保德信投信張一明總經理專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲張一明建議投資人從質化來選基金。（圖／記者湯興漢攝）

「如果從量化來選基金，那實在太多了，但我個人偏好以質化選擇，一般人覺得這樣很複雜，質化的東西看不到摸不著，但這些資料其實都找得到，第一次做當然比較難，但多做幾次之後就很快了。」張一明說。

張一明認為，現在沒有絕對安全的投資，絕對安全投資是要靠投資計畫、投資紀律、資產配置、長期投資累積下來的。

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