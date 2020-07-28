託付寶惹議！街口投信總座換人　黃天牧：這是公司治理問題

▲街口託付寶近期爆發爭議，加上管理階層異動頻繁，引起各界高度關注，（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

街口託付寶爭議連連，加上街口投信高層異動頻繁，金管會主委黃天牧今（28）日表示，「我想這是公司治理的問題」，會請證期局特別注意。

街口託付寶踩到金管會監理紅線，街口投信23日撤換董事長高武忠，改由副董胡亦嘉暫代，而今天再度公告，總經理莊鈜富也選擇離職，其遺缺暫時空出，引起市場關注街口投信董總都離開，等於胡亦嘉一人主導。

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金管會主委黃天牧表示，「我想公司治理的問題」，這家公司也很好的創新策略，支付市占率也不錯，但仍要提醒，任何一家金融機構都要重視公司治理，針對這次人事案，會請證期局特別注意。

胡亦嘉先前曾對外表示，以往與金管會溝通無效，也見不到高層，媒體關注主委是否要請他來喝咖啡？黃天牧說，「我們是分層管理」，上次金融科技座談會上他有發表意見，「我也特別回應」，強調金管會永遠開放，業者若願意來溝通，「我們都很願意」。

外界關注託付寶是否能進沙盒實驗？黃天牧則回應，尊重胡亦嘉的個人看法，但目前尚未收到申請。至於金管會質疑託付寶有違反法規的疑慮，不排除進一步處分，黃天牧表示，這次尚未充分溝通就上路，會請業者陳述意見後再處理。

金管會證期局副局長蔡麗玲也提及，對於投信董事長或總經理都有一定消極資格與積極資格的要求，所以街口投信總經理離職，公司要盡快找到合適的人選，並依照程序來審查。