傳立媒體台灣新任董事總經理Sumeet Parab就職

▲傳立媒體亞太辦公室（Mindshare APAC）新近任命Sumeet Parab為台灣傳立媒體（Mindshare Taiwan）的董事總經理。

圖、文／傳立提供

傳立媒體亞太辦公室（Mindshare APAC）新近任命Sumeet Parab為台灣傳立媒體（Mindshare Taiwan）的董事總經理。此前，Sumeet原任WPP位在印尼雅加達的聯合利華（Unilever）服務團隊領導人。台灣傳立媒體原由趙紹綺女士（Susan Chao）帶領，Susan在2018年晉升為台灣群邑媒體集團（GroupM Taiwan）的執行長，並同時持續領導台灣傳立媒體至今。

Sumeet是行銷界資深人員，過去15年在多個東南亞市場的客戶端以及媒體業擔任各項職務。2016年被擢升為印尼傳立媒體的聯合利華服務團隊領導人，不僅讓印尼的聯合利華加速數據驅動行銷，也建立與提升聯合利華的電子商務能力。Sumeet表示「擔任WPP 聯合利華團隊領導人，是每個行銷人的夢想成真。能親身參與許多業界首創的歷程，包括經營模式、項目、品牌、媒體創意、以及人才策略，是很棒的經驗。而台灣是傳立媒體的誕生地，我期盼加入台灣後，能夠運用最佳的媒體科技、創造力、以及與客戶的良性互動，塑造公司的轉變。」

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台灣群邑媒體集團（GroupM Taiwan）執行長Susan表示「看到公司優秀人才在集團內部找到下一個職場重要的位置，令我感到十分自豪。台灣在傳立的歷史佔有特殊的位置，我們極有信心將此重要領導職位交給謹慎又理性的Sumeet。Sumeet對於程式編碼充滿熱情，並且精通SQL、Python，也對人工智慧的機器學習（machine learning）具有濃厚興趣。我深信他的加入必然能夠更加速傳立前進的動力，到達下一個高峰！」