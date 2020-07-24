貿易戰對台灣是「短多長空」！旺宏董事長吳敏求：台商要想辦法把價值做出來

▲旺宏電子董事長吳敏求參加「5G與後疫情時代——電信及半導體產業新契機」座談會。（圖／記者楊絡懸翻攝）

記者楊絡懸／台北報導

旺宏電子（2337）董事長吳敏求24日參加「5G與後疫情時代——電信及半導體產業新契機」座談會。對於美中貿易戰對台灣半導體產業的影響，他認為，美中貿易戰對於台灣而言是「短多長空」，如果中國建立好完整的半導體上下游供應鏈，台灣也必須思考該如何讓「生產」結合「設計」，增加自己的價值，才能脫穎而出。

面對美中貿易戰衍生出的影響，吳敏求認為，美中貿易戰的過程中已發生了很大的質變，從一開始美國對中國寬鬆，直到最近幾個月，美國明顯壓制中國的發展，造成了更大的不確定因素，對於台灣而言，也要觀察這長期的發展。

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吳敏求解釋，所有的貿易中，科技佔的份量最大，而科技最基礎的是半導體，不過半導體產業的發展分成生產、另一種是設計，而產品則決定誰是贏家或輸家，「全世界領先的產品設計是美國，最好的生產則來自台灣，台灣與美國的合作才會產生真正的贏家；也就是說，真正的贏家，就是生產是最好的、設計也是最好的。」

美中貿易戰該如何取得平衡？吳敏求說，仔細分析這長期的原因，台灣廠商主要是代工起家，為了去找最便宜的生產，就必須往這些地方移動，因此台商就像是高科技的遊牧民族，尋找最好的資源就必須move，造就了台商的強、同時也造就了台商的弱，因此美中貿易戰更為明顯，台商來不及move，就會造成斷裂，這也是台灣遇到的問題。

吳敏求透露，解決這問題很簡單，「台灣廠商增加自己的價值，就不需要這樣跑了。」他以台灣半導體產業為例，半導體有價值，也有足夠的資源與薪水給員工，就比較沒有「四處遊牧」的問題，「我們必須要學習把價值做出來！」

▲旺宏電子董事長吳敏求（左）認為，台灣必須要有危機意識，中國將會追趕上台灣。（圖／記者楊絡懸翻攝）

「半導體是這世紀的工業之母。」吳敏求表示，半導體是先進產業中的基礎，對中國而言，一定要發展半導體產業，否則無法成為強大國家；中國投資很多工廠及IC設計產業，與10年、20年前相比有差別，隨著現在科技發展及簡化，現在半導體作業猶如積木一樣，用堆積的方式把繁複的晶片設計出來，因此，台灣必須要有危機意識，中國將會追趕上台灣。

至於台灣該如何因應追趕的情形？吳敏求指出，就系統方面而言，美國走在最前面，台灣則在中間，而追趕台灣的國家從底層追到中間；台灣只能繼續往最高的價值前進，例如台灣往追趕美國的方向邁進，才能擺脫中國的威脅。

吳敏求進一步解釋，目前系統的領導者是美國，而中國本身有足夠的內部市場定義自己的產品，暫時不用取得全球市場；不過當中國取得了中國市場，有一天半導體科技進步到一個程度，也會慢慢擴及全球市場，這也是美國必須用更嚴厲的方法防止半導體對中國的輸出，因此，台灣也只能用更高的技術與價值擺脫中國的紅色供應鏈。