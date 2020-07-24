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看好5G宅經濟蓬勃發展！旺宏董事長吳敏求：無論是否有疫情　這都是明顯趨勢

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▲旺宏電子董事長吳敏求參加「5G與後疫情時代——電信及半導體產業新契機」座談會。（圖／記者楊絡懸翻攝）

▲旺宏電子董事長吳敏求參加「5G與後疫情時代——電信及半導體產業新契機」座談會。（圖／記者楊絡懸翻攝）

記者楊絡懸／台北報導

旺宏電子（2337）董事長吳敏求24日參加「5G與後疫情時代——電信及半導體產業新契機」座談會。面對新冠肺炎（COVID-19）疫情對半導體產業的影響，他認為，長期而言「不存在」，僅是生意上造成一些遞延的效果，但5G宅經濟將越來越熱門，並加速科技應用的發展，「不管有沒有疫情，這都是很明顯的趨勢。」

吳敏求表示，無論有沒有疫情存在，在5G的推進下，宅經濟的應用與發展將會持續下去，且宅經濟需要更先進的、更快速的系統、網路、傳輸、伺服器、電腦等，這些基本需求都存在，設備也要越來越快，若半導體製程持續改善，自然也會推升宅經濟的發展速度。

請繼續往下閱讀...

受肺炎疫情影響，供應鏈發生「移動情形」，不過吳敏求指出，疫情發生前，美國政府就開始推動本土製造，要把美國廠商回流至美國，像是半導體要同時具備設計、生產能力，「這些都與疫情無關。」因為任何國家都想要在科技產業上獲得平衡與穩定競爭力，包括美國、日本都希望台積電到當地設廠，維持先進產業與良好國安等。

吳敏求認為，台灣在半導體生產製造上有很好的基礎；另個特性就是代工產業的動作快速，很快製造產品並運到全世界，做生意的滲透力也非常強，不論任何領域都可以做，但台灣不需要做核心，「在這基礎上，如何讓台灣做得更好？技術競爭層面上，就不只是防疫做好而已。」

「台灣的競爭力與生存空間，未來還是有可能會不見。」吳敏求以立訊進逼鴻海為例，他直言，這個科技發展的啟發就是「鴻海能做的，立訊也可以做」，鴻海教給大家的是，台商擁有的價值不夠，其他人卻學得很快。

吳敏求認為，台灣要進入全球競爭，就必須要產生新的價值，否則台商擁有的優勢將逐漸消逝，因此，要仔細思考，台灣還能不能做得更好；台灣必須要投入更多的研發，繼續往更高價值移動，才能拉開距離，發展出真正的空間。

至於全球受美國政府禁令影響，逐漸「去華為化」的議題，吳敏求指出，華為在5G上雖然做得不錯，但布局5G大型的基地台（base station）不是只有華為在做而已，像是Ericsson、Nokia、Fujitsu、NEC都有參與，能預期未來其他公司將會漸漸取代華為的市佔率。

對於台灣科技產業的發展，吳敏求仍認為，台灣系統公司能否整合在一起，如何做具有台灣特色的核心，想盡辦法讓自己待在能控的環境裡，便是一個機會，而這些都需要政府帶頭，讓產業都可以解決這件事情。

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