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台股衝30年歷史高檔！投資專家：定期定額買「優質、龍頭」企業　基金也能賺

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股21日攻上12450點高檔，改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

全世界中央銀行執行寬鬆貨幣政策，熱錢湧動進而造就最新一波的資金行情，台股在資金的簇擁下也直線攀升。投資專家指出，台股具有高修復力與高息兩大優勢，向來為國際資金吸引機，具有一定支撐力，建議投資人可選擇「優質的龍頭企業」，並透過定期定額的方式進場，利用分批投入達到分散風險之效。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，台股向來國際資金首選標的之一，隨著台灣晶圓代工龍頭近日股價再創新高，其長期著重永續營運的企業投資哲學再度獲得市場關注，不僅反映出落實ESG的企業有助提升獲利穩定，意即當企業發生ESG爭議時，則恐引發損失，如日前社群媒體因人權事件而受抵制即是一例。

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根據大型投行估算，每年標普500企業會因ESG爭議事件，而使市值損失逾6000億美元。此趨勢不僅發生在成熟市場，亞太區域也是如此，企業能否在ESG議題上有正向表現，已成股價超越大盤的重要指標。

另據美銀美林統計，ESG議題風險較低的企業排名，台灣在亞太區眾多國家中，名列第2名，並優於香港、新加坡、南韓、日本等國家，居亞洲四小龍之首。法人分析，顯示台灣具備相對較佳的產業體質、政經環境也相對穩定，這些優勢也從台股向來受外資青睞可獲得印證。

▲▼台積電今天盤中一度上漲至387元，創下歷史新高價；市值突破10億元，也改寫台股新高記錄。同時也帶動台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲投資人著手理財規劃，可以先採「定期定額方式投資」。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

由於國際採行大規模寬鬆政策，短時間內恐難改變低利率環境，讓許多投資人開始關心退休後的現金流，並著手進行退休理財規劃。投資專家表示，以定期定額的方式投資基金，適用於絕大多數的投資人，不僅適合沒有經驗的投資新手，尤其對於無暇盯盤、擔心單筆進場卻不小心買在高點的投資人而言，定期定額是最好的選擇。

基金不僅分散標的，並由專業經理人依照經驗與專業判斷操作，可免去投資人擇時擇股的不便，投資人可依照自身風險承受度與需求，並透過定期定額模式，堅持不中斷、不停扣，即可利用分批進場的方式分散風險，輕鬆開啟退休理財的第一步。

元大投信提醒，任何投資都有其風險，基金商品雖可透過分散標的來分散風險，但不代表不具風險，且任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估；台股配息主要集中於每年第三季，因此元大台灣高股息優質龍頭基金首次配息將落於10月。

投資人可以透過定時定額的方式累積投資單位數，參與今年台股投資標的配發股息的機會，惟須留意基金為幫助投資人領取今年台股標的配發之股息，目前在180天閉鎖期內（至9月23日），投資人進場前應評估自資金調度狀況。

▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲任何投資都有其風險，任何金融市場都不可能只漲不跌，投資人應謹慎評估。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

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