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國民ETF「秒填息」賺價差超夯！專家曝技巧：定期定額投資0050　總報酬率很可觀

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲年輕人能投資ETF嗎？專家認為，可以參考「定期定額」投資策略。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

高人氣的國民ETF「元大台灣50」（0050）21日除息0.7元，一開盤便「秒填息」成為市場話題。這支ETF如此熱門、是否適合年輕民眾長期投資，一直都是各大社群討論區的熱門話題。財經專家分析，購買0050的門檻較低，若每個月定期定額投資，長期放置的總報酬率也相當可觀。

錠嵂保險經紀人中三營業處襄理劉家銘向《ETtoday新聞雲》記者分享，自己對於0050看法及如何教導孩子的投資觀念。若以「元大台灣卓越50」為例，追蹤的指標為「富時台灣50指數」（FTSE TWSE Taiwan 50 Index），也就是台灣股市市值前50大公司的整體表現，該檔ETF的成分股就是這50檔股票，並複製指數的漲跌；許多券商也主打ETF連結基金的優勢，提供民眾定期定額的投資管道。

請繼續往下閱讀...

「定期定額的投資方式，主要是可以降低投資風險。」劉家銘解釋，定期定額投資的心態與關鍵，在於不賭時機、不頻繁交易、也不猜測市場行情，而是透過定期定額累積投資部位並「分散投資風險」，長期可達到降低平均買進成本的效果，與最優秀的台灣50大企業一起成長，透過時間複利效果，長期累積自己的資產。

劉家銘說，由於股市交易以1000股為基本單位，對於年輕人而言，定期定額的門檻可能太高（一張90幾元的0050總價要9萬多元），因此，可考慮盤後下單買0050零股，或是每個月花4、5000元投入「元大台灣卓越50ETF連結基金～不配息」，即可參與台灣股市成長，一步一步邁向財富自由的目標。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，股市，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲股市動盪，投資人必須隨時注意市場情形。（圖／pixabay）

不過需要注意的是，盤後下單零股時，未必能夠成交，在管理上需付出較多精力；若選擇購買ETF連結基金，定期定額自動扣款就不需花太多時間管理。

此外，也得考慮穩定收入，以及是否在不影響生活品質的情況下進行「定期定額投資」，因此固定投入的金額取決於自身財務分配。

若參考ETF定期定額報酬率試算結果，投資標的選擇「元大台灣50」（0050），每月投資金額5000元，從2017年7月1日開始固定扣款，到2020年7月21日時，累積投資金額為18萬5000元，股利金額為1萬1011元，手續費支出264元，資產終值23萬3346元，損益金額4萬8082元，總報酬率25.95%，年化報酬率達7.85%。

該數據僅是3年間定期定額的投資試算；若把時間拉到10年甚或20年，總報酬率將更可觀。

劉家銘認為，長期來看，股市始終隨著經濟持續成長，定期定額購入0050即「鎖定」台灣最優秀的企業，同時分散風險、把績效交給時間的複利效果，是非常適合上班族的投資方法，因為不用花太多時間盯盤與研究動盪的股市，「這也是我教育小孩的投資觀念。」

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲理財最主要的關鍵在於時間與紀律。（圖／pixabay）

另外，民眾若有壽險保障的需求，則可以考慮投資型保單。劉家銘表示，投資型保單即「壽險」結合「投資理財」，連續扣款15年至20年，不僅有保障額度，年化報酬率或許還比儲蓄險好，依然可保障與投資兩者兼顧。

至於要選擇投資型保單，或選擇直接買股票或基金，考量的重點在於「是否有保障需求？」就工具而言，依然可以保障歸保障、投資歸投資，或是直接挑一張適合自己的投資型保單。

「理財要成功，務必要堅持先存再花！」劉家銘建議，可將收入分配為理財30%、保險10%、生活花費60%；換句話說，若將理財與保險結合，可以壓在40%內。

劉家銘認為，「理財不靠運氣，靠精確的計畫與行動。」想成為股市長期、穩定獲利的贏家，關鍵在於時間與紀律；選對標的，透過長時間累積、堅定且有紀律的執行，就能做好理財投資，「千萬不要把投資部位當作是『提款機』，今天缺錢想用就用。」

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