近五年最晚！今年首例本土登革熱桃園現蹤　30歲男4度就醫才確診

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年首例本土登革熱病例現蹤！疾管署今（21）日公布個案為一名居住桃園市桃園區玉山里30多歲男性，四度就醫後進行快篩通報，今日確診。受到新冠肺炎疫情影響，邊境嚴格管制，今年國內境外移入創五年同期新低，首例本土病例也是近五年最晚才出現。

疾管署副署長莊人祥表示，這名男性因陸續出現發燒、皮膚紅疹症狀，分別於7月15日及19日就醫，於20日進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，由醫院通報，於今(21)日檢驗確診感染登革熱第一型。目前個案住院治療中，同住接觸者無疑似症狀。

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疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，主要活動地於桃園市及桃園區住家外，曾至台北市中山區等地洽公，由於桃園處於國境大門，初步研判社區中可能有不顯性感染者，待進一步調查以釐清感染源。為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地周邊進行疫情調查、孳生源清除及化學防治，並加強當地民眾及醫療院所之衛教。

疾管署指出，受全球新冠疫情影響，我國限制外籍人士入境及邊境嚴管，今年截至目前國內累計56例境外移入登革熱病例病例，較近5年同期為低，且多為1至3月個案；感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署呼籲，近期國內各地易發生午後雷陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；另提醒地方政府特別注意從東南亞返台之居家檢疫對象，應留意其健康情形，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。

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