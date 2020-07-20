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老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻　釣出大票苦主：根本炫耀文

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▲原PO的消費券完全不見任何一張500面額的票券。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲原PO的三倍券完全不見任何一張500元面額的票券。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

政府為了振興經濟而推出三倍券，每份會有5張面額200元、4張面額500元的票券，不少民眾早已兌領。日前有一名網友PO出自己與老婆的票券，從信封的透明處可以看見兩人的三倍券都異於常人，原PO的袋內竟全是200元面額的票券，網友則留言直呼，「你還能拿到，這是炫耀文」。

一名網友日前在「爆怨公社」上PO出他與妻子的三倍券照片，從照片中可以見得，他的信封袋內，全是200元面額的票券，而且只有9張，但反觀妻子的，則全塞滿了500元面額的票券。原PO越看越不對勁，直呼「拿2000（元）出來付，然後好像虧了」。

請繼續往下閱讀...

▲▼三倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲正常的三倍券應該會有4張500元面額及5張200元面額的票券。（圖／記者劉維榛攝）

不少網友看到照片後，紛紛留言表示，「拍完照就可以還給老婆了」、「正常是這樣配置的沒錯」、「我老公花4000元得到0元呢」、「不錯還有綠色的」、「2千換2千沒毛病」、「不對啊，怎麼還有留給你」、「安太座是必須的」、「變我的兩倍券，老婆的四倍券」。

此外，貼文也釣出一票苦主回應，「不錯了，還給那麼多，想想我只有袋子」、「我連放一張200（元）都不行」、「我的都沒了，還賠上3000塊現金」、「三倍券？有這種東西嗎」、「我只有老婆～沒有我的」、「你還有券...我直接充公了」。

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