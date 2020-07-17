智崴年底前釋出5~8支影片　董座歐陽志宏：下半年優於上半年

▲智崴董事長歐陽志宏。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

飛行劇院龍頭智崴（5263）董事長歐陽志宏今（17）日表示，今年上半年受到疫情影響，但是訂單沒有被取消，只是往後遞延施工，所以看好後疫情時期會出現報復性訂單，預計年底前會陸續釋出5~8支影片，整體看好下半年優於上半年，並將發行12億元可轉債，藉此優化產能、降低成本。

智崴i-Ride 5D飛行劇院攜手澳洲辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處共同在台北微風南山廣場，舉辦「世界航線 i-Ride實現」首映會，推出《飛越澳洲Discover Australia》及《飛越加拿大FlyOver Canada》兩部影片。

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歐陽志宏表示，新冠肺炎衝擊全球經濟，所以上半年業績的確受到影響，但是訂單沒有被取消，只是往後遞延施工，估計約有5成的訂單被遞延，但是從今年5月開始，已經陸續恢復設備施工與安裝，主要從疫情趨緩的亞洲開始，後續待全球疫情緩解，可望有報復性訂單出現。

歐陽志宏表示，今年疫情來襲，同時對全球設備商，進行一場淘汰賽，由於智崴財務結構健全，疫情期間，也沒有停止運作，智崴可說是勝出的一方，相反地，歐洲和美國的競爭對手，有一些已經不支倒地，這對智崴而言，相對具有競爭力。

歐陽志宏指出，今年上半年積極優化產製能力，日前一年可以產製約30部影片，希望經過優化之後，可以年產製40~50部影片，並努力開發新的技術與內容，像是今年暑假檔期主打飛越加拿大、澳洲及美國，預計年底前會陸續釋出5~8支影片，整體看好下半年優於上半年表現。

歐陽志宏強調，董事會通過發行12億元可轉債，預計分為5億元及7億元兩筆公司債，目前已送件申請，發債所得資金主要是用來擴產，以因應後疫情時期的報復性反彈需求，目前預計第4季也會推出小型產品搶市。

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